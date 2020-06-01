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Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

01.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Свыше 40 человек стали жертвами непогоды в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На регион обрушились ливни, грозы и пылевые бури.

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

Сильный ветер, скорость которого достигала 60 м/с, сносил все на своем пути. Многие жители погибли в результате обрушения зданий и различных металлических конструкций.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать здесь еще как минимум сутки.

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Новости Индии. Свыше 40 человек стали жертвами непогоды в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На регион обрушились ливни,...
 
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