Стоматолог объясняет, как не нужно отбеливать зубы

Источник материала: Tut.by

Отбеливание зубов народными методами — это процедура, которая может травмировать десны и эмаль зуба, рассказывает стоматолог-терапевт Жанна Романович. Что не поможет получить улыбку, как на картинке? Врач отвечает на « Простой вопрос ».



Жанна Романовичврач стоматолог -терапевт первой категории врач-терапевт первой категории

Стоматолог перечисляет, к каким народным методам отбеливания стоит относиться с особой осторожностью: от них либо не будет видимого результата, либо вред перевесит возможный эффект.

Сода

Это один из самых распространенных домашних методов отбеливания. Да, она может визуально делать зуб светлее, но вместе с тем она «убивает» эмаль — от соды эмаль царапается, в ней могут появляться микротрещины. На какое-то время зубы станут белее, но со временем такие чистки могут привести к появлению кариеса и ухудшению внешнего вида зубов.

Перекись водорода

В профессиональном отбеливании действительно используются гели, в составе которых есть перекись водорода. Однако если без знания дозировок и методов бесконтрольно отбеливать зубы перекисью, то можно заработать повышенную чувствительность эмали и ожоги десны.

Фрукты

Часто отбеливающими свойствами в быту наделяют фрукты, например, клубнику и ананас. Действительно, в них есть ферменты, которые способны помочь с белизной зубов (в ананасе это бромелаин, который зачастую входит в состав отбеливающих паст, в клубнике — яблочная кислота). Однако потребление той же клубники может повлиять не только на чувствительность зубов из-за большого количества кислоты, но и вызвать аллергическую реакцию.



Фото: Marek Studzinski, unsplash.com

Среди распространенных методов отбеливания зубов дома есть и относительно безопасные, но прежде нужно обязательно посоветоваться со стоматологом, подчеркивает Жанна Романович.

— Зачастую это не безобидные процедуры, и их нельзя делать каждому. У пациента могут быть противопоказания — кариозные полости, эрозии, заболевания десен и слизистой, трещины, при которых высок риск навредить эмали и зубам, приобрести излишнюю чувствительности зубов.

Отбеливающие полоски

Применять такие средства лучше после осмотра стоматолога, чтобы не вызвать нежелательных последствий. Например, человек должен понимать, что у него могут не отбелиться пломбы и коронки. При применении таких средств следует внимательно читать инструкцию (в противном случае какой-либо съеденный продукт или выпитый напиток может перекрасить зубы в нежелательный оттенок) и понимать, что гели могут попадать вместе со слюной в пищевод и желудок. А это уже грозит проблемами желудочно-кишечного тракта.

Отбеливающие пасты

Это относительно безопасный метод отбеливания, который все равно требует соблюдения меры. В составе одних отбеливающих паст больше абразивных веществ, в других — кислоты, в третьих — ферментов (например, бромелаин). Пользоваться отбеливающей пастой регулярно нельзя, график поможет составить стоматолог с учетом состояния полости рта. Если переусердствовать и не соблюдать рекомендации, это может привести к стиранию зубов, и, как следствие, к появлению повышенной чувствительности зубов.

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