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"Знаем, откуда ветры дуют": Лукашенко заявил, что не допустит майданов

01.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он пообещал предотвратить волнения в стране перед выборами, которые назначены на 9 августа.


Лукашенко призвал не сравнивать Беларусь с Украиной
© Associated Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком заявил, что не допустит майданов и дестабилизации в стране накануне президентских выборов, сообщила пресс-служба президента 1 июня.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что никто в стране не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но делать это в рамках закона. 

Кроме того, Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.


"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - сказал Белорусский президент.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. 31 мая в Минске и других крупных городах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко. Подписи собирали члены инициативных групп нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Козлова. Белорусы выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись в поддержку выдвиженцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Он пообещал предотвратить волнения в стране перед выборами, которые назначены на 9 августа.
 
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