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Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро на медицинские цели

01.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на медицинские цели и информирование населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июня подписаны соответствующие документы. Причем впервые в истории Министерства здравоохранения – в режиме онлайн.

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Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро на медицинские цели

Там также уточнили, что деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение реанимаций и информационную кампанию по противодействию распространения COVID-19.

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Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на медицинские цели и информирование населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1...
 
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