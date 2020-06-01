Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро на медицинские цели

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на медицинские цели и информирование населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июня подписаны соответствующие документы. Причем впервые в истории Министерства здравоохранения – в режиме онлайн.

Медучреждения Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Представители власти проинспектировали больницы





Там также уточнили, что деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение реанимаций и информационную кампанию по противодействию распространения COVID-19.