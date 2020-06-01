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Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро на медицинские цели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на медицинские цели и информирование населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там также уточнили, что деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение реанимаций и информационную кампанию по противодействию распространения COVID-19.
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Новости Беларуси. Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на медицинские цели и информирование населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1...
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