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Житель Бобруйска откопал женские останки в собственном саду

01.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Бобруйска откопал женские останки в собственном саду

В Бобруйске местный житель обнаружил в собственном дворе останки неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Страшную находку мужчина сделал 28 мая во время работы во дворе своего дома. Раскапывая землю, мужчина обнаружил полимерный пакет с человеческими останками внутри. По предварительным данным, останки принадлежали женщине. Закопаны в землю они были несколько лет назад. 


Теперь следователи пытаются выяснить, кому раньше принадлежали дом и земельный участок, где была совершена страшная находка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). 

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В Бобруйске местный житель обнаружил в собственном дворе останки неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Страшную находку...
 
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