Житель Бобруйска откопал женские останки в собственном саду

Источник материала: ОНТ

В Бобруйске местный житель обнаружил в собственном дворе останки неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Страшную находку мужчина сделал 28 мая во время работы во дворе своего дома. Раскапывая землю, мужчина обнаружил полимерный пакет с человеческими останками внутри. По предварительным данным, останки принадлежали женщине. Закопаны в землю они были несколько лет назад.





Теперь следователи пытаются выяснить, кому раньше принадлежали дом и земельный участок, где была совершена страшная находка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).

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