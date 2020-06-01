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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси, сообщили корреспонденту
«В Беларуси
Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах страны.
В лесхозах насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Кроме того, создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.
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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. «В...
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