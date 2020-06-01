ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

«В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер. Райисполкомы по ходатайству лесохозяйственных учреждений оперативно сняли ограничения на посещение лесов», — рассказали в пресс-службе.

Ограничительные меры вводятся в случае высокого класса пожарной опасности. Главная цель запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отслеживать ввод и отмену запретов в разных регионах страны.

В лесхозах насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Кроме того, создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. «В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк выделит Беларуси 90 млн евро на медицинские цели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика