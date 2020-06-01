Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы

Источник материала: Вороновская газета





В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 в Латвии и Литве продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы. Об этом проинформировал Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале со ссылкой на поступившую информацию от латвийской и литовской сторон, сообщает БЕЛТА.

«В Литве продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 16 июня, в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 9 июня. Все ранее установленные ограничения в Латвии сохраняются», — сказали в Госпогранкомитете.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), «Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения. До 9 июня латвийской стороной прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, а также людям с разрешением на проживание и работу в Латвии, иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей. Въехать могут и иностранцы, постоянно проживающим в Литве и Эстонии, — для возвращения домой, иностранные граждане, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» («Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Тверячус» («Видзы») по-прежнему оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон. Ознакомиться можно на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета.

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