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Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КГБ Валерия Вакульчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разумеется, каждый имеет право на мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание одних обозначить свои взгляды не переходило черту комфорта других.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент также образно отметил, что сейчас имеют место сразу несколько «пандемий». Первая касается здравоохранения, вторая – экономический кризис и инфодемия, когда некоторые СМИ распространяют фейковую информацию и занимаются так называемыми вбросами.
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Александр Лукашенко: я один буду сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну
Новости Беларуси. 1 июня состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КГБ Валерия Вакульчика, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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