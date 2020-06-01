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В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку

01.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме по улице Романовская Слобода вспыхнул ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку

Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в одной из комнат пожилую женщину без сознания. Ею оказалась 95-летняя хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электроудлинителя.

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Новости Беларуси. Пожар в жилом доме по улице Романовская Слобода вспыхнул ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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