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В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в жилом доме по улице Романовская Слобода вспыхнул ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в одной из комнат пожилую женщину без сознания. Ею оказалась 95-летняя хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электроудлинителя.
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Новости Беларуси. Пожар в жилом доме по улице Романовская Слобода вспыхнул ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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