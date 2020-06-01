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До 600 рублей выигрыша. Рекламная игра в приложении «Оплати» продолжается

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.

До 600 рублей выигрыша. Рекламная игра в приложении «Оплати» продолжается

Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

До 600 рублей выигрыша. Рекламная игра в приложении «Оплати» продолжается

Игра пройдет в 12 этапов, каждый из них продлится ровно неделю. На каждом этапе по пять победителей будет определено в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках. Таким образом, 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша на протяжении всей рекламной игры будут получать свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

*На правах рекламы

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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