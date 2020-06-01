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Китай вывел на околоземную орбиту два спутника

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китай вывел на околоземную орбиту два спутника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешный запуск ракеты состоялся с космодрома на северо-западе страны.

Китай вывел на околоземную орбиту два спутника

Китай вывел на околоземную орбиту два спутника

Китай вывел на околоземную орбиту два спутника

Данные с первого аппарата будут использоваться в сельском хозяйстве, а также при ликвидации природных катаклизмов и строительстве дорог. Второй спутник предназначен в том числе для навигации самолетов и морских судов.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» этот запуск стал 333-м.

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Новости Китая. Китай вывел на околоземную орбиту два спутника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешный запуск ракеты состоялся с космодрома на...
 
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