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С 1 июня в Беларуси дорожают отопление и горячая вода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 июня изменяются субсидируемые государством тарифы на отопление и обогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено плановым повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг, которое ежегодно должно укладываться в эквивалент примерно 12 рублей по нынешнему курсу.
По сложившейся практике стоимость коммуналки у нас меняется два раза в год. В начале января дорожают газ, электричество вода, капремонт и прочее, а в начале лета, когда отопительный сезон закончен, прибавляет в цене только теплоснабжение.
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Новости Беларуси. С 1 июня изменяются субсидируемые государством тарифы на отопление и обогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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