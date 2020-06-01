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С 1 июня в Беларуси дорожают отопление и горячая вода

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 июня изменяются субсидируемые государством тарифы на отопление и обогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено плановым повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг, которое ежегодно должно укладываться в эквивалент примерно 12 рублей по нынешнему курсу.

Теперь по льготному тарифу гигакалория стоит 20 рублей 62 копейки, в то время как по экономически обоснованному – 92 рубля 25 копеек.

По сложившейся практике стоимость коммуналки у нас меняется два раза в год. В начале января дорожают газ, электричество вода, капремонт и прочее, а в начале лета, когда отопительный сезон закончен, прибавляет в цене только теплоснабжение.

Больше новостей экономики за 1 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С 1 июня изменяются субсидируемые государством тарифы на отопление и обогрев воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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