Адвокат Сергей Зикрацкий пообещал бесплатную юридическу поддержку тем, кто за честные выборы

Виктор Бабарико заявил о создании Декларации за честные выборы. Полностью поддержу его в этом начинании, пишет Зикрацкий. Можно по-разному относиться к различным претендентам, можно по-разному относиться даже к вопросу участия или бойкотирования выборов. Но в любом случае ставить свою подпись за одного претендента, нескольких или вообще не ставить подпись; идти на выборы или не идти; голосовать за одного кандидата или другого – это только НАШ выбор. И никто не имеет право лишить НАС такого выбора.





И сегодня честные и справедливые выборы зависят от каждого из нас.





В связи с этим я готов оказывать юридическую помощь и поддержку всем по вопросам, связанным с избирательной кампанией. Бесплатно* (почти).





Если вас заставляют подписываться за одного из претендентов,





если на вас давят, чтобы вы стали членом избирательной комиссии,





если вы считаете, что ваши права нарушены из-за (не)участия в избирательном процессе,





если вы хотите обжаловать действия/бездействия во время избирательной кампании,





если вам просто нужна консультация по избирательному законодательству,





я готов вам помочь.





К слову "бесплатно" Зикрацкий дает пояснение:





Закон об адвокатуре не относит подобного рода консультации к случаям, когда юридическая помощь оказывается бесплатно. В тоже время я абсолютно уверен, что граждане должны иметь возможность получить доступную юридическую помощь во время избирательной кампании.

В связи с этим любая консультация по избирательному законодательству, любой вид юридической помощи (подготовка заявления, жалобы, представление в суде или государственных органах) будет стоить 1,00 белорусский рубль.





Срок действия этой акции с 1 июня по 31 августа. А дальше посмотрим.