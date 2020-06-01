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Адвокат Сергей Зикрацкий пообещал бесплатную юридическу поддержку тем, кто за честные выборы

01.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующее сообщение известный минский адвокат Сергей Зикрацкий разместил на своей странице в Фейсбук.

Адвокат Сергей Зикрацкий пообещал бесплатную юридическу поддержку тем, кто за честные выборы
Виктор Бабарико заявил о создании Декларации за честные выборы. Полностью поддержу его в этом начинании, пишет Зикрацкий. Можно по-разному относиться к различным претендентам, можно по-разному относиться даже к вопросу участия или бойкотирования выборов. Но в любом случае ставить свою подпись за одного претендента, нескольких или вообще не ставить подпись; идти на выборы или не идти; голосовать за одного кандидата или другого – это только НАШ выбор. И никто не имеет право лишить НАС такого выбора.

И сегодня честные и справедливые выборы зависят от каждого из нас.

В связи с этим я готов оказывать юридическую помощь и поддержку всем по вопросам, связанным с избирательной кампанией. Бесплатно* (почти).

Если вас заставляют подписываться за одного из претендентов,

если на вас давят, чтобы вы стали членом избирательной комиссии,

если вы считаете, что ваши права нарушены из-за (не)участия в избирательном процессе,

если вы хотите обжаловать действия/бездействия во время избирательной кампании,

если вам просто нужна консультация по избирательному законодательству,

я готов вам помочь.

К слову "бесплатно" Зикрацкий дает пояснение: 

Закон об адвокатуре не относит подобного рода консультации к случаям, когда юридическая помощь оказывается бесплатно. В тоже время я абсолютно уверен, что граждане должны иметь возможность получить доступную юридическую помощь во время избирательной кампании.
В связи с этим любая консультация по избирательному законодательству, любой вид юридической помощи (подготовка заявления, жалобы, представление в суде или государственных органах) будет стоить 1,00 белорусский рубль.

Срок действия этой акции с 1 июня по 31 августа. А дальше посмотрим.
 
 
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Соответствующее сообщение известный минский адвокат Сергей Зикрацкий разместил на своей странице в Фейсбук.
 
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