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На Солнце зафиксировали самую мощную за три года вспышку

01.06.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Солнце зафиксировали самую мощную за три года вспышку

Астрономы Обсерватории солнечной динамики зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает РИА Новости.

Вспышка М-класса (а выше этой категории только вспышки Х-класса), стала самой мощной вспышкой с октября 2017 года. При этом, как отмечают исследователи, данная вспышка, несмотря на свои масштабы, едва ли способна напрямую повлиять на здоровье людей. 

В то же время из-за вспышки могут возникнуть проблемы с качеством сотовой связи, а также сигналом GPS.

Фото: NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy Ng

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Астрономы Обсерватории солнечной динамики зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает РИА Новости. ...
 
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