На Солнце зафиксировали самую мощную за три года вспышку

Источник материала: ОНТ

Астрономы Обсерватории солнечной динамики зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает РИА Новости.

Вспышка М-класса (а выше этой категории только вспышки Х-класса), стала самой мощной вспышкой с октября 2017 года. При этом, как отмечают исследователи, данная вспышка, несмотря на свои масштабы, едва ли способна напрямую повлиять на здоровье людей.

В то же время из-за вспышки могут возникнуть проблемы с качеством сотовой связи, а также сигналом GPS.

Фото: NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy Ng

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