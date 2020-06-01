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На Солнце зафиксировали самую мощную за три года вспышку
Источник материала: ОНТ
Астрономы Обсерватории солнечной динамики зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает РИА Новости.
Вспышка М-класса (а выше этой категории только вспышки Х-класса), стала самой мощной вспышкой с октября 2017 года. При этом, как отмечают исследователи, данная вспышка, несмотря на свои масштабы, едва ли способна напрямую повлиять на здоровье людей.
В то же время из-за вспышки могут возникнуть проблемы с качеством сотовой связи, а также сигналом GPS.
Фото: NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy Ng
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Астрономы Обсерватории солнечной динамики зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку на Солнце. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает РИА Новости. ...
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