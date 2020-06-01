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«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под хэштэгом «Разам з бацькамі». 1 июня в Гродно стартовал национальный проект, в рамках которого дети и родители будут вместе благоустраивать свои дворы и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно таким образом здесь присоединились к Международному дню защиты детей, который сегодня отмечают в мире. Основная идея проекта – дать возможность каждому внести свой, пусть и небольшой, вклад в дело наведения порядка на Земле.
Мне очень хочется, чтобы все площадки были яркими, красивыми, не было поломанных горок, не было облезшей краски. Чтобы везде было красиво, уютно.
А раз очень хочется, то все кисти в руки. Еще накануне активисты БРСМ расклеили по подъездам информацию об акции: мол, кто желает – присоединяйтесь. Юлия Морозова живет в соседнем доме уже третий год. На призыв откликнулась со всей семьей: пришла даже свекровь, чтобы присмотреть за непоседливыми внуками, пока мама с дочкой красят беседку.
Юлия Морозова, жительница Гродно:
Акция «Разам з бацькамі» уже по названию семейная. Будний день, конечно, не сделал массовости, но она здесь и не нужна. Достаточно нескольких мам, заинтересованных в благоустроенной площадке для своих же детей.
Галина Буро, корреспондент:
Точно также не удержалась и 11-кратная чемпионка Беларуси в прыжках с шестом Ирина Жук. Спортсменка завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2021 года в Токио. Пока же готова ставить рекорды и подавать пример в общественном труде. Еще бы, ведь у бабушки в деревне каждый год красит забор.
Ирина Жук, многократная чемпионка и рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом:
А вот на другом конце Гродно на детской площадке ясли-сада № 1 к дамам с кисточками подключилась тяжелая артиллерия.
Вадим Сидор, житель Гродно:
Все это Вадим решил сделать для своих же двоих дошколят. Ради этого даже отпросился с работы на пару часов. Как, собственно, и другие родители. Вместе с волонтерами «Доброе сердце» и работниками ЖКХ в День защиты детей благоустроили 30 дворовых площадок в Гродненской области.
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Активисты же БРСМ подчеркивают и воспитательный момент доброго дела: дети учатся на родительском примере. Вот и на память на каждом объекте появились таблички с благодарностью тем, кто присоединился к акции «Разам з бацькамі».
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«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки
Новости Беларуси. Под хэштэгом «Разам з бацькамі». 1 июня в Гродно стартовал национальный проект, в рамках которого дети и родители будут вместе благоустраивать...
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