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«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

01.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под хэштэгом «Разам з бацькамі». 1 июня в Гродно стартовал национальный проект, в рамках которого дети и родители будут вместе благоустраивать свои дворы и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно таким образом здесь присоединились к Международному дню защиты детей, который сегодня отмечают в мире. Основная идея проекта – дать возможность каждому внести свой, пусть и небольшой, вклад в дело наведения порядка на Земле.

Что из этого вышло, расскажет Галина Буро.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Мне очень хочется, чтобы все площадки были яркими, красивыми, не было поломанных горок, не было облезшей краски. Чтобы везде было красиво, уютно.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

А раз очень хочется, то все кисти в руки. Еще накануне активисты БРСМ расклеили по подъездам информацию об акции: мол, кто желает – присоединяйтесь. Юлия Морозова живет в соседнем доме уже третий год. На призыв откликнулась со всей семьей: пришла даже свекровь, чтобы присмотреть за непоседливыми внуками, пока мама с дочкой красят беседку.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Юлия Морозова, жительница Гродно:
Это очень полезная акция. Помимо того, что нам помогает благоустроить микрорайон, она еще и сплачивает наших соседей. То есть помогает нам узнать лучше людей, с которыми мы вместе живем.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Акция «Разам з бацькамі» уже по названию семейная. Будний день, конечно, не сделал массовости, но она здесь и не нужна. Достаточно нескольких мам, заинтересованных в благоустроенной площадке для своих же детей.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Галина Буро, корреспондент:
Кисточка и краска сегодня главный инвентарь. Навыки окрашивания здесь не столь важны, главное – желание. Мы тоже не удержались.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Точно также не удержалась и 11-кратная чемпионка Беларуси в прыжках с шестом Ирина Жук. Спортсменка завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2021 года в Токио. Пока же готова ставить рекорды и подавать пример в общественном труде. Еще бы, ведь у бабушки в деревне каждый год красит забор.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Ирина Жук, многократная чемпионка и рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом:
Сегодня День защиты детей. Я здесь рядом живу, постоянно езжу, у меня здесь много знакомых с детьми. Да и просто, почему бы и нет? Время есть, сейчас соревнований особо нету, тренировки не очень тяжелые, поэтому с удовольствием. Позвонили – я согласилась.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

А вот на другом конце Гродно на детской площадке ясли-сада № 1 к дамам с кисточками подключилась тяжелая артиллерия.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Вадим Сидор, житель Гродно:
Песок подсыпали в песочницу, дорожки засыпали, качельки подсыпали, потому что было неровно. Сейчас пойдем бетон заливать, там надо опалубку подлить вокруг беседки. В общем, покрасили, турники сделали.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Все это Вадим решил сделать для своих же двоих дошколят. Ради этого даже отпросился с работы на пару часов. Как, собственно, и другие родители. Вместе с волонтерами «Доброе сердце» и работниками ЖКХ в День защиты детей благоустроили 30 дворовых площадок в Гродненской области.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Инициатива молодежи Гродненщины, которая изначально задумывалась как областное мероприятие, выросла в полноценный республиканский проект. Сегодня к нам присоединяются и спортсмены, и молодые семьи, которые проживают в этих дворах. И, наверное, только вместе, только разам мы, сохраняя то, что уже построено, приумножая это, мы сможем сделать нашу малую родину еще краше.

«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Активисты же БРСМ подчеркивают и воспитательный момент доброго дела: дети учатся на родительском примере. Вот и на память на каждом объекте появились таблички с благодарностью тем, кто присоединился к акции «Разам з бацькамі».  

Люди в материале: Юлия Морозова, Галина Буро, Ирина Жук, Вадим Сидор, Анна Саросек

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Под хэштэгом «Разам з бацькамі». 1 июня в Гродно стартовал национальный проект, в рамках которого дети и родители будут вместе благоустраивать...
 
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