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Belarus Beauty Awards 2020: в поддержку малого бизнеса

01.06.2020 19:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Belarus Beauty Awards 2020: в поддержку малого бизнеса

В этом году оргкомитет ставит перед собой амбициозные задачи, одна из которых – поддержка малого бизнеса в период кризиса. Благодаря партнерам премии участие для номинантов категории «Красота», для фитнес-учреждений, а также учреждений здравоохранения станет бесплатным.

В то же время организаторы обещают сохранить для участников главный бонус, который предоставлялся ранее – участие в программе Beauty Set. Beauty Set – это акционное предложение из нескольких услуг, имеющее общую фиксированную стоимость 48 BYN. Каждый интернет-пользователь, отдавший свой голос за любого из номинантов премии, сможет воспользоваться данным предложением.

Что касается Церемонии награждения, в связи с эпидемиологической обстановкой Церемония состоится в онлайн-формате. Трансляция пройдёт 12 ноября 2020 года на сайте bba.by. Для зрителей трансляции оргкомитет подготовит оригинальные игровые интеграции с розыгрышами ценных подарков от партнеров.

Конкурсные категории Belarus Beauty Awards 2020:

  • красота;
  • здоровье;
  • фитнес;
  • мода;
  • косметический продукт.

Чтобы принять участие в премии, потенциальному номинанту необходимо заполнить заявку. С полным перечнем конкурсных номинаций можно ознакомиться в Положении о проведении премии.

Как определят победителей

Определение победителей пройдёт посредством голосования интернет-пользователей на сайте bba.by. Премия создаст оптимальные условия для проведения участниками объективной оценки своей деятельности. Формат премии позволит каждому номинанту провести маркетинговое исследование, главная цель которого – определение реальных позиций на рынке услуг, а также выявление основных конкурентов. Участие в премии и привлечение к голосованию – это отличная возможность налаживания прямого контакта со своей аудиторией, а также формирование положительного имиджа путем взаимодействия со своими клиентами.

Благодаря проведению ежегодной премии Belarus Beauty Awards оргкомитет помимо выше указанных целей, направленных на развитие и поддержку заведений-участников, призывает широкую белорусскую общественность вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за своим внешним видом и здоровьем.

Этапы проведения Belarus Beauty Awards 2020:

1 июня – 21 сентября 2020 года – подача заявок;

22 - 27 сентября 2020 года – добавление карточек номинантов;

28 - 30 сентября 2020 года – тестовый режим сайта голосования;

1-31 октября 2020 года – голосование;

1- 11 ноября 2020 года – проверка голосов;

12 ноября 2020 года – Церемония награждения победителей.

Редакция портала Myfin.by будет освещать премию на протяжении всего периода ее проведения. Если у Вас остались вопросы – обращайтесь на e-mail bba@grd.by

Организатор премии: агентство событийного маркетинга GUARDO;

Технический партнер: web-студия МЕДИА ЛАЙН;

Официальный партнер категории «Красота» – SCARLETT top Style;

Официальный партнер категории «Фитнес» – ВИТЬБА ACTIVE;

Партнер категории «Здоровье» - аптечная сеть ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ.

Официальный партнер категории «Косметический продукт» - онлайн-гипермаркет 21vek.by.

Источник: Belarus Beauty Awards 2020
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Осенью 2020 года состоится Церемония награждения победителей ежегодной премии Belarus Beauty Awards. За 4 года своего существования проект получил широкую известность и...
 
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