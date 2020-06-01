Источник материала: ОНТ

Белорусский защитник Михаил Сиваков продлил контракт с футбольным клубом «Оренбург».

Игрок национальной сборной Беларуси выступает за свою нынешнюю команду с 2018 года. В этом сезоне Михаил Сиваков сыграл 13 матчей. Сейчас команда располагается на 13 месте в турнирной таблице. В ближайшем туре 21 июня «Оренбург» сыграет с московским «Локомотивом».

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