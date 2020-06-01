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120 советских открыток, конвертов, плакатов. В Копыле открылась необычная выставка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К юбилею Победы в Копыльском краеведческом музее открылась выставка художественной графики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представлено более 120 уникальных советских открыток, конвертов, плакатов различных издательств. Первая открытка датируется 1965 годом, когда День Победы стал официально праздником всесоюзного масштаба. Далее юбилейные карточки стали выпускать каждые пять лет. Дополнением выставки тематических печатных экспонатов стала атрибутика военного времени: солдатская пилотка, фляга, котелок.
Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея:
Выставка будет работать в течение двух месяцев.
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Новости Беларуси. К юбилею Победы в Копыльском краеведческом музее открылась выставка художественной графики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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