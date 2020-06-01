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В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола
Источник материала: ОНТ
В Мурманской области Российской Федерации обрушился единственный железнодорожный мост, соединяющий Мурманск с остальной территорией России. Об этом
По предварительным данным, причиной обрушения стал подмыв одной из опор моста. Подмыв произошел еще в субботу 30 мая, его причиной стало интенсивное таянье снега и последовавший за ним подъем уровня воды в реке Кола. Сразу после этого движение по мосту было полностью прекращено, а пассажиров начали перевозить автотранспортом.
А уже сегодня, около 14:30 по местному времени, произошло обрушение моста, по которому пролегала единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мурманск с остальной частью страны. В результате обрушения никто не пострадал.
Как отметили представители местных властей, на восстановление моста потребуется порядка трех недель.
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В Мурманской области Российской Федерации обрушился единственный железнодорожный мост, соединяющий Мурманск с остальной территорией России. Об...
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