В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола

Источник материала: ОНТ

В Мурманской области Российской Федерации обрушился единственный железнодорожный мост, соединяющий Мурманск с остальной территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По предварительным данным, причиной обрушения стал подмыв одной из опор моста. Подмыв произошел еще в субботу 30 мая, его причиной стало интенсивное таянье снега и последовавший за ним подъем уровня воды в реке Кола. Сразу после этого движение по мосту было полностью прекращено, а пассажиров начали перевозить автотранспортом.

А уже сегодня, около 14:30 по местному времени, произошло обрушение моста, по которому пролегала единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мурманск с остальной частью страны. В результате обрушения никто не пострадал.

Как отметили представители местных властей, на восстановление моста потребуется порядка трех недель.

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