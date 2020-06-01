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"Газпром" возобновил транзит газа через территорию Польши

01.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Транзит не осуществлялся четыре дня.



1 июня, после четырех дней простоя восстановилась транспортировка газа из России через Беларусь и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". Об этом сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascad.

Реверсный поток из Германии в Польшу прекратился 1 июня около 6:00 по московскому времени.

На июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год - с октября 2020-го по сентябрь 2021-го.

 
 
 
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