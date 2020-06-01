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Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Александр Лукашенко:
Валерий Вакульчик:
Александр Лукашенко:
Валерий Вакульчик:
Александр Лукашенко:
Валерий Вакульчик:
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Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией
Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не...
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