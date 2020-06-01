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Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

01.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста, определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. Наше дело контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске, иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона. Люди должны пойти сами и дискутировать. На кухне хотят – на кухне, пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям.  

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Хотелось бы знать, как вы видите развитие ситуации и к чему мы в результате способны прийти.  

Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:  
Перед заходом сюда журналист ОНТ спросил: вот в этих условиях подготовки к выборам есть ли какие-то особые условия службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников?  

Александр Лукашенко:  
Я знаю, что ты сказал. Что у вас всегда особые условия, и ничего абсолютно вам менять не надо.  

Валерий Вакульчик:  
Да.  

Александр Лукашенко:  
Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому не думаю, что там что-то менять надо.  

Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Валерий Вакульчик:
Вот я так и сказал, что ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит – мы знали об этом и мы докладывали вам заблаговременно эту информацию.  

Александр Лукашенко:  
Подтверждаю.  

Валерий Вакульчик:
Единственное, там могут бы ть некоторые частности, которые мы сейчас подкорректировали. В абсолютно полном объеме владеем этой ситуацией.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Вакульчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не...
 
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