Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста, определены места в Минске и во всех городах – точки, где можно вести дискуссию. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске, иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона. Люди должны пойти сами и дискутировать. На кухне хотят – на кухне, пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям.

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Хотелось бы знать, как вы видите развитие ситуации и к чему мы в результате способны прийти.





Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Перед заходом сюда журналист ОНТ спросил: вот в этих условиях подготовки к выборам есть ли какие-то особые условия службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников?

Александр Лукашенко:

Я знаю, что ты сказал. Что у вас всегда особые условия, и ничего абсолютно вам менять не надо.

Валерий Вакульчик:

Да.

Александр Лукашенко:

Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому не думаю, что там что-то менять надо.





Валерий Вакульчик:

Вот я так и сказал, что ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит – мы знали об этом и мы докладывали вам заблаговременно эту информацию.

Александр Лукашенко:

Подтверждаю.

Валерий Вакульчик:

Единственное, там могут бы ть некоторые частности, которые мы сейчас подкорректировали. В абсолютно полном объеме владеем этой ситуацией.