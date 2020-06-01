Лукашенко: Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня Александр Лукашенко встретился с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, сообщает пресс-служба президента. Речь шла о предвыборной кампании и о самих выборах.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства, — сказал Лукашенко, — Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя.

«Майданов в Беларуси не будет»

— Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с событиями в Армении или Украине.

— Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые — и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное — патриоты своей страны. Они преданы своей стране, — сказал Лукашенко, — А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране.

«Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста»

По мнению Лукашенко, никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона:

— Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона.

— Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу, — заверил Александр Лукашенко. — Я уже военным говорил: один буду против них (шаек и банд. — Прим.) сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся, — добавил он.

Он сказал, что все должно быть по закону, справедливо, честно и без вранья: «И кто хочет по закону пройти этот период, мы к ним будем относиться с уважением».

Лукашенко намекнул, что Россия в СМИ подкидывает Беларуси проблем

Александр Лукашенко попросил Валерия Вакульчика охарактеризовать ситуацию и представить свою точку зрения.

— Мне информации достаточно, тем не менее она у вас в обобщенном виде. Я хотел бы знать положение дел в Беларуси с точки зрения Комитета госбезопасности. И это не только то, что я тут на злобу дня сказал по поводу этих, которые нам майдан пытаются устроить. У нас и экономическая безопасность, продовольственная, военная и прочие многие направления. Они сейчас потихоньку обостряются. Потому что острый политический период, — отметил президент.

Он образно охарактеризовал обстановку, заметив, что, по сути, имеют место сразу несколько «пандемий». Одна в области здравоохранения.

— Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее, — добавил Александр Лукашенко. — Наложилась на это политическая пандемия в связи с выборами, экономическая пандемия (кризис во всем мире — не наша вина, беда наша). Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться.

— Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим, — подчеркнул Лукашенко.

О ком говорил Лукашенко?

Судя по всему, речь идет о блогере Сергее Тихановском, руководителе штаба инициативной группы претендента на участие в президентских выборах Светланы Тихановской. Он собирался сам выдвигаться в президенты, но в дни приема документов отбывал «сутки», а по доверенности подать документы жене блогера не позволил ЦИК. Поэтому она выдвинула свою кандидатуру.

В пятницу, 29 мая, Александр Лукашенко высказался о Сергее Тихановском: он назвал «шелудивым» и сказал, что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко.

Тем же вечером в Гродно Сергея Тихановского задержали. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Возбуждено уголовное дело, арестантов доставили в столицу.