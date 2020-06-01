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Бизнес-леди требует от ЦИК вынести предупреждение Лукашенко — за оскорбление и унижение женщин

02.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поводом стали заявления главы государства о том, что «у нас Конституция не под женщину, и у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».


Фото из аккаунта в Фейсбуке Ксении Федоровой

Минчанка Ксения Федорова посмотрела сюжет с выступлением Александра Лукашенко на МТЗ и обратилась в Центризбирком. Она просит вынести главе государства два предупреждения: одно за преждевременное начало агитационной кампании и второе — за дискриминационные и прямо противоречащие законодательству высказывания о правах претендентов в кандидаты в президенты женщин. Также бизнес-леди просит передать уполномоченным органам информацию о данных публичных высказываниях для их правовой оценки, пишет "Солидарность".

Ксения Федорова считает высказывания Александра Лукашенко оскорбляют память наших предков и женщин, которых поднимали эту страну. Она вспоминает своих бабушек:

«В моем детстве в деревнях, куда меня часто сдавали на лето, жили практически одни старухи, старики не доживали или их было ничтожно мало.


И я видела, какую женщины вели невероятно тяжелую жизнь, и на их плечи ложился такой груз, который мало в каких странах женщины получали, мне во всяком случае так думается.

Они после войны поднимали колхозы, в прямом смысле — на них пахали, растили детей, вели своё хозяйство и работали за трудодни практически до 60-х годов 20 века.

История выживания в моей семье женщин — это выживание женщины без мужчины, учитывая количество войн, коллективизаций и посадок в тюрьмы. И большую часть «мужской работы» выполняли именно женщины. Так вот, бабули мои были невероятно мощные. Могли за себя постоять и за детей тоже. Я всегда чувствовала их огромную материнскую защитную силу, хотя особо ласковыми и нежными назвать их было нельзя.

Вырастили одна пятерых, вторая — четверых детей после войны. Их уважали и немного даже побаивались председатели колхозов, и даже в те страшные времена никому и в голову бы не пришло сказать, что женщина находится не в равных правах с мужчинами».


По мнении Ксения Федоровой, заявления главы государства унижают честь и достоинство всех современных девочек, девушек и женщин.

— Уверена, что необходимые президенту качества присущи как мужскому, так и женскому полу, и гендерные принципы никак не могут влиять на то, кто стоит в управлении страной. С точки зрения возможности управления и ответственности за страну и за людей, требования не могут отличаться по гендерным принципам. Пусть кандидатом будет мужчина, пусть будет женщина. Главное, чтобы эти люди были квалифицированными.

В обращении в адрес Центризбиркома бизнес-леди отмечает, что публичное заявление претендента в кандидаты в президенты Александра Лукашенко содержит недостоверные сведения о конституционных основах государства. Кроме того, она обращает внимание ЦИК на то, что Лукашенко публично снижает статус и политический вес женщин, участвующих в избирательной кампании.
 
 
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Поводом стали заявления главы государства о том, что «у нас Конституция не под женщину, и у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».
 
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