|
В Беларуси талантливая молодежь получит поддержку из спецфонда Лукашенко
01.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 300 тысяч долларов – на поддержку талантливой молодежи в Беларуси. Распоряжение об этом подписал президент Александр Лукашенко. Средства из специального фонда пойдут на выплаты стипендий одаренным студентам и школьникам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Любимую сонатину Мориса Равеля Кирилл Барташевич готов играть бесконечно. Пианисту всего 16, а он уже сбился со счета конкурсов, в которых участвовал. За плечами – даже Дельфийские игры. Привез оттуда бронзу. Дома музицирует на раритете начала 20-го века – подарок бабушки.
Анна Теран сдала госэкзамен в Белорусской академии музыки на отлично. Играла сложнейшее произведение – «Чакону» Баха. Почти 18 минут на одном дыхании. Анна не скрывает: за каждой наградой – тяжелый труд.
«Нюансы игры на скрипке – это вот такие мозоли на шее. Трение, иногда очень больно. Пальцы иногда набухают, это если ты, конечно, долго играешь», – рассказала стипендиат спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Анна Теран.
Поддержку спецфонда президента получают далеко не все. Большая конкуренция. В этом году – 105 человек. Это победители республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Среди них и творческие коллективы.
На поддержку молодежи направят почти 300 тысяч долларов. За существование фонда, а это уже почти 25 лет, поощрение получили четыре с половиной тысячи талантливых белорусов. Многие из них уже носят звание заслуженных и народных артистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поддержку молодежи направят почти 300 тысяч долларов. За существование фонда, а это уже почти 25 лет, поощрение получили четыре с половиной тысячи талантливых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)