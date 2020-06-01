В Беларуси талантливая молодежь получит поддержку из спецфонда Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 300 тысяч долларов – на поддержку талантливой молодежи в Беларуси. Распоряжение об этом подписал президент Александр Лукашенко. Средства из специального фонда пойдут на выплаты стипендий одаренным студентам и школьникам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.



Вместо чешек у Александры – туфли на каблуке. Устоять непросто, а нужно рассказать историю танцем. Этот новый стиль хореограф называет frame up. Это смесь различных направлений: контемпорари, вакинг, джаз-фанк. С этим номером девушка стала третьей на Международном конкурсе современной хореографии в Витебске.

«То, что я делаю, приносит мне большое удовольствие. Я этим наслаждаюсь. Таким образом я могу высказать свои мысли, поделиться с людьми с тем, чтобы хотелось бы мне донести. Тебя не всегда могут услышать в обществе, а с помощью творчества я могу это сделать», – рассказала стипендиат спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Александра Демянова.

Любимую сонатину Мориса Равеля Кирилл Барташевич готов играть бесконечно. Пианисту всего 16, а он уже сбился со счета конкурсов, в которых участвовал. За плечами – даже Дельфийские игры. Привез оттуда бронзу. Дома музицирует на раритете начала 20-го века – подарок бабушки.

«Когда я дома занимаюсь, то да, это работа. А когда я выхожу на сцену, то это уже самовыражение. Я сам получаю удовольствие и пытаюсь его дарить другим», – рассказал стипендиат спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Кирилл Барташевич.

Анна Теран сдала госэкзамен в Белорусской академии музыки на отлично. Играла сложнейшее произведение – «Чакону» Баха. Почти 18 минут на одном дыхании. Анна не скрывает: за каждой наградой – тяжелый труд.

«Нюансы игры на скрипке – это вот такие мозоли на шее. Трение, иногда очень больно. Пальцы иногда набухают, это если ты, конечно, долго играешь», – рассказала стипендиат спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Анна Теран.

Поддержку спецфонда президента получают далеко не все. Большая конкуренция. В этом году – 105 человек. Это победители республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Среди них и творческие коллективы.

«Ребята могут поощряться неоднократно. Такое требование есть только к поощрению в текущем году. Далее в фонд можно подавать документы многократно, пока ты вписываешься вот в эти рамки возрастные от шести до 31 года», – рассказала председатель совета специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова.

На поддержку молодежи направят почти 300 тысяч долларов. За существование фонда, а это уже почти 25 лет, поощрение получили четыре с половиной тысячи талантливых белорусов. Многие из них уже носят звание заслуженных и народных артистов.