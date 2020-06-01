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Начался новый этап консервации стен Кревского замка

01.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начался новый этап консервации стен Кревского замка

Новый этап консервации стен всемирно известного Кревского замка. Сегодня начались работы на северной стороне кастели. Сложный участок протяжённостью 85 метров вплотную связан с легендарной Большой Княжеской башней или башней Кейстута. Специалистам предстоит воссоздать историческую смешанную кладку 14 века. Средства найдутся, была бы цель.        

Во времена далёкие, почти былинные, сказали бы: «каб табе ... на Крэўскі замак валуны цягаць». Сегодня техника облегчает, но отнюдь не заменяет ручной труд. Отстраивают по-дедовски, как 700 лет назад, уже памятник международного значения. 

Игорь Амбалов, бригадир предприятия «Белреставрация»: «Здесь процентов 30, наверное, «живого», а всё остальное нам придётся возвести от башни до арки. По максимуму стараемся сохранить. Но секрет раствора я не расскажу».

Вероятно, именно для укрепления в смесь интегрируют мелкие камни. С этой стороны въезжали в цитадель великие князья Ольгерд, Кейстут, Ягайло и Витовт - через врата. Там, где ныне зияет пустота. Сразу возродят «лицевой» фасад без главного портала. 

Раньше стены были выше - до 12 метров. Теперь только фрагменты достигают около 10 метров. Строили замок из полевых валунов и кирпича. Современный создают по технологии 14 века - ручная работа на всех этапах: от формовки и сушки до обжига. Сейчас ожидают новую партию материалов со знаком «Крево».

Длина северо-западного участка - 85 метров. Толщина ограды - в полном образе - 2,5-3 метра. Вдоль крепостной стены восстановят галерею с бойницами, как в Лидском замке, ровеснике Кревского. Фрагменты кастели частично консервировали 90 лет назад.  

Игорь Счастный, заместитель председателя Сморгонского райисполкома: «Патрэбна мільён 249 тысяч рублёў. Частка суммы ёсць. Аддзелам культуры райвыканкама быў распрацаваны праэкт, які накіраваны ў Фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. Спадзяемся, што будзе разгледжаны, і мы зможам у гэтым годзе выканаць работы».

635 лет назад, как раз летом, замок вошёл в мировую историю. Сегодня в Кревской унии между Великим княжеством и Польшей учёные видят прообраз Евросоюза. Свидетель событий, которые меняли жизнь вокруг, сам преображается постепенно.     

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Новый этап консервации стен всемирно известного Кревского замка. Сегодня начались работы на северной стороне кастели. Сложный участок протяжённостью 85 метров...
 
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