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В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

01.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

Правоохранителям позвонил очевидец, который заметил авто на улице Космонавтов и продолжил двигаться за такси, сообщая сотрудникам ГАИ координаты. К моменту прибытия автоинспекторов таксист наехал на припаркованный во дворах автомобиль и пытался продолжить движение.

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

Мужчину задержали, медицинское освидетельствование показало более трех промилле алкоголя. В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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