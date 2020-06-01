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Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

01.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пилотируемый корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

Впервые астронавты NASA прибыли на орбиту в шаттле, созданном частной компанией. Полет длился около 19 часов, после чего аппарат успешно пристыковался к станции. Новых членов экипажа встретили американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

К слову, на МКС прибыл еще один пассажир – плюшевый динозавр, который служит индикатором невесомости. Игрушку, которая отправится в космос, выбрали дети астронавтов.

Люди в материале: Илон Маск, Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер.

 
 
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Новости мира. Пилотируемый корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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