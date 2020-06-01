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Цепкало приехал в Брест... На него посмотреть и поговорить пришли десятки брестчан (да, опять)
01.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня вечером сборщики подписей за кандидатов в кандидаты на должность президента продолжали свою работу на улице Советской возле кинотеатра с символическим названием «Беларусь».
Господин Валерий Цепкало лично приехал пообщаться с электоратом.
Народ по очереди задавал различные вопросы, на которые кандидат давал развёрнутые ответы. Будущие избиратели почти все ответы встречали аплодисментами, а потом шли оставить свою подпись к членам его избирательного штаба.
Впрочем, звучавшая из динамиков кинотеатра музыка и реклама мешала нормальному общению (спасибо кинотеатру).
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Сегодня вечером сборщики подписей за кандидатов в кандидаты на должность президента продолжали свою работу на улице Советской возле кинотеатра с символическим...
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