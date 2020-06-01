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Цепкало приехал в Брест... На него посмотреть и поговорить пришли десятки брестчан (да, опять)

01.06.2020 22:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня вечером сборщики подписей за кандидатов в кандидаты на должность президента продолжали свою работу на улице Советской возле кинотеатра с символическим названием «Беларусь».

Цепкало приехал в Брест... На него посмотреть и поговорить пришли десятки брестчан (да, опять)

Господин Валерий Цепкало лично приехал пообщаться с электоратом.

Цепкало приехал в Брест... На него посмотреть и поговорить пришли десятки брестчан (да, опять)

Народ по очереди задавал различные вопросы, на которые кандидат давал развёрнутые ответы. Будущие избиратели почти все ответы встречали аплодисментами, а потом шли оставить свою подпись к членам его избирательного штаба.

Цепкало приехал в Брест... На него посмотреть и поговорить пришли десятки брестчан (да, опять)

Впрочем, звучавшая из динамиков кинотеатра музыка и реклама мешала нормальному общению (спасибо кинотеатру).

 
 
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  Сегодня вечером сборщики подписей за кандидатов в кандидаты на должность президента продолжали свою работу на улице Советской возле кинотеатра с символическим...
 
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