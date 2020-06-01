|
В Слуцке инспекторы ГАИ и водители вместе расчистили завал на дороге. Видео
01.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня в Слуцке, на кольце около улиц Тройчанская и Максима Богдановича, из трактора, принадлежащего строительной фирме города, прямо во время движения рассыпались кирпичи.
В это время экипаж Слуцкого ГАИ следовал по маршруту патрулирования и заприметил груду кирпичей, которая загородила проезд. Сотрудники принялись расчищать завал, а спустя некоторое время к ним присоединились неравнодушные водители. Вскоре общими усилиями инспекторы и водители расчистили проезд.
Сотрудники ГАИ Слуцкого РОВД благодарят небезразличных автолюбителей за помощь.
Сообщается, что водитель трактора получил устное предупреждение,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Слуцке, на кольце около улиц Тройчанская и Максима Богдановича, из трактора, принадлежащего строительной фирме города, прямо во время движения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)