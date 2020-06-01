В Слуцке инспекторы ГАИ и водители вместе расчистили завал на дороге. Видео

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня в Слуцке, на кольце около улиц Тройчанская и Максима Богдановича, из трактора, принадлежащего строительной фирме города, прямо во время движения рассыпались кирпичи.

В это время экипаж Слуцкого ГАИ следовал по маршруту патрулирования и заприметил груду кирпичей, которая загородила проезд. Сотрудники принялись расчищать завал, а спустя некоторое время к ним присоединились неравнодушные водители. Вскоре общими усилиями инспекторы и водители расчистили проезд.

Сотрудники ГАИ Слуцкого РОВД благодарят небезразличных автолюбителей за помощь.

Сообщается, что водитель трактора получил устное предупреждение, сообщает пресс-служба УВД.





