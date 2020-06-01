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«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорого старта гастролей ждет семья Юрия Главацкого. Выходец из знаменитой династии любовь к цирку впитал от отца и деда, ее же передает своим детям. Все четверо – от старшей Софии до маленького Льва – дышат одним «цирковым» воздухом.
Юрий Главацкий, артист цирка-шапито (Украина):
Вместе с Юрием из Украины в Беларусь прибыли четвероногие артисты – лошади, верблюды, обезьяны, собаки. Прокормить каждого, когда сами в простое, – дело хлопотное. Но помощь пришла от самих местных жителей.
Морковку, капусту везут нам, картошку, свеклу. Да практически все овощи, даже бананы привозили.
О судьбе цирка много судачат и в интернете, а это приводит неравнодушных людей – от отдельных работников локомотивного депо до целых супермаркетов.
Алексей Беляковский, администратор цирка-шапито:
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«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом
Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорого старта гастролей ждет...
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