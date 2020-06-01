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«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

01.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Скорого старта гастролей ждет семья Юрия Главацкого. Выходец из знаменитой династии любовь к цирку впитал от отца и деда, ее же передает своим детям. Все четверо – от старшей Софии до маленького Льва – дышат одним «цирковым» воздухом.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Юрий Главацкий, артист цирка-шапито (Украина):
К сожалению, нет купола, шатра, где мы могли бы в полном объеме тренировки проводить. А так стараемся по погоде, конечно, поддерживаем форму, тренируемся. Надеемся, что начнем дарить людям радость.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Вместе с Юрием из Украины в Беларусь прибыли четвероногие артисты – лошади, верблюды, обезьяны, собаки. Прокормить каждого, когда сами в простое, – дело хлопотное. Но помощь пришла от самих местных жителей.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Морковку, капусту везут нам, картошку, свеклу. Да практически все овощи, даже бананы привозили.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

О судьбе цирка много судачат и в интернете, а это приводит неравнодушных людей – от отдельных работников локомотивного депо до целых супермаркетов.

«Даже бананы привозили». Белорусы помогают прокормить животных из цирка, который застрял под Брестом

Алексей Беляковский, администратор цирка-шапито: 
Справляемся своими силами по мере возможности. Верблюды у нас не голодают, мы закупаем сено. Сено у нас постоянно есть, нет такого, чтобы чего-то не было. Стараемся своими силами, но от помощи тоже не откажемся.

Люди в материале: Юрий Главацкий, Алексей Беляковский

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорого старта гастролей ждет...
 
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