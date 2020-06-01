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По гастрольному графику город пятый, а по факту – всё тот же лес. Три цирка-шапито застряли в Беларуси из-за пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цирковая семья – больше 20 артистов и три десятка животных – стала заложником непростой ситуации. Пандемия застала международную команду в областном центре на старте гастролей. Из-за отмены массовых мероприятий их пришлось приостановить, а потом и вовсе уединиться в лесу.
Сергей Чужой, силовой жонглер (Россия):
20 килограммов одной левой. Силовой жонглер из России Сергей Чужой 40 лет в цирковом искусстве. Говорит, даже допустить не мог, что будет поддерживать форму в полевых условиях. Кроны деревьев – крыша нового спортзала. Жена Сергея Кристина – воздушная гимнастка. Говорит, без высоты оттачивать мастерство сложно.
Кристина Чужая, воздушная гимнастка (Россия):
Этот цирк оказался не единственным заложником обстоятельств. Параллельно в Беларуси еще два ждут в Бобруйске и Светлогорске, когда «распогодится» на эпидемиологическом «фронте».
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Громкий старт гастролей в Пинске в начале апреля, переезд в Брест и вынужденная пауза. Приютили цирковых в учебно-равлекательном центре в двух десятках километров от города.
Иван Голодко, директор цирка-шапито:
Выступления расписаны до 20 декабря. Ни один договор не расторгнут – не по-человечески поступать иначе, говорит руководство. И не теряет надежды подарить улыбку зрителю уже в ближайшее время.
Да, хороший? Скоро уже будешь слышать, как тебе хлопают.
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По гастрольному графику город пятый, а по факту – всё тот же лес. Три цирка-шапито застряли в Беларуси из-за пандемии
Новости Беларуси. Второй месяц под Брестом буквально терпит бедствие цирк-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цирковая семья – больше 20...
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