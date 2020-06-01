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Валерий Цепкало высказался в Бресте о «Табакерках», госсимволике и аккумуляторном заводе

02.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вредные производства — в промзону, «Табакерки» — снести, а вопрос госсимволики решить на референдуме. Об этом заявил кандидат в кандидаты в президенты Валерий Цепкало на встрече с брестчанами 6 июня.


На свой пикет на улице Советской в Бресте Валерий Цепкало приехал с супругой Вероникой. Встреча началась в 18.00 возле кинотеатра Беларусь и продолжалась 100 минут. За это время жители города смогли задать претенденту в кандидаты все интересующие вопросы.

Одной из центральных тем встречи стал аккумуляторный завод, который строится под Брестом. По этому вопросу у Валерия Цепкало жесткая позиция.

— Это для меня личное. Мой отец всю жизнь отработал на заводе. Он дышал аммиаком и прочими гадостями. Вышел на пенсию и через три года умер от рака легких. Здоровье — это основа основ, — подчеркнул претендент.


По мнению Валерия Цепкало, для всех вредных производств следует выделить промышленную «зону отчуждения» вдали от населенных пунктов.

— Хочет там инвестор строить — пожалуйста, строй. Но в городе не должно быть ни лишних запахов, ни вибраций, ни выбросов вредных ни в воду, ни в воздух. Город — это место, где мы живем, где должны быть спортивные площадки, парки и бизнес: банки, компании, предприятия, рестораны, медицинские центры — то, что никак негативно не влияет на здоровье, — рассказал Валерий Цепкало.


Вероника Цепкало

По этой же причине никаких компромиссов у претендента и в вопросе киосков «Табакерка».

— Все «Табакерки» сразу же снести, — сказал претендент под аплодисменты собравшихся. — Я сам из Гродно. Смотрю, «Табакерка» стоит, а рядом — детская больница, стадион. Ну что это такое?! Мы за спорт и здоровый образ жизни или за «Табакерки»?!

Валерий Цепкало также поделился с брестчанами своим видением по вопросу государственной символики.

— Первое, что я сделаю — это разрешу пользоваться двумя символиками. Кто хочет — вывешивает бел-чырвона-белы из окна. Кто хочет — вывешивает нынешний белорусский флаг. Если владелец заправки является сторонником бел-чырвона-белой символики — ставь. Другой владелец заправки хочет поставить красно-зеленый флаг — ставь. Второе, что я предлагаю, — это провести общественную дискуссию по этому вопросу, в которой я буду полностью находится в кильватере. То есть я не буду вмешиваться. А после обсуждения, проведем референдум, — ответил Валерий Цепкало.


Претенденту также задавали вопросы о реформах, которые он бы хотел провести, и интеграции с Россией. Подробно он отвечал на эти вопросы в интервью TUT.BY.

Поинтересовались и о его планах на случай фальсификации выборов. Тут Валерий Цепкало был лаконичен:

— Есть план, но можно я его вам пока не скажу.

По данным брестского штаба за время встречи с Валерием Цепкало свои подписи за него оставили около 250 человек.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Валерий Цепкало также сообщил, что у него есть план на случай фальсификации итогов выборов.
 
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