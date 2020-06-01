Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси выпустили новый исторический атлас, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

«Отпечатан и с сегодняшнего дня поступил в продажу новый атлас, разработанный РУП «Белкартография» совместно с ведущими учеными страны на основе уникального четырехтомного «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» (2009-2018)», — отметили в пресс-службе.

Создатели постарались наиболее полно показать историческое прошлое — от появления первого человека на белорусских землях до настоящего времени. В каждой из четырех частей атласа показана социально-экономическая эволюция общества, его политическая и военная история, этнические процессы, становление и развитие религиозных отношений.

Первая часть охватывает период от появления первых людей на территории Беларуси до середины XVI века, когда в результате Люблинской унии (1569 год) Великое княжество Литовское вошло в состав Речи Посполитой. Вторая часть атласа отображает период с момента образования Речи Посполитой до прекращения существования этого государства в 1795 году. Третья часть посвящена периоду нахождения белорусских земель в составе Российской империи с 1772 до начала 1917 года. В четвертой части показан путь становления и развития белорусской национальной государственности в ХХ — начале ХХІ века.

Как рассказали в «Белкартографии», атлас рассчитан на широкий круг читателей и адресован тем, кто занимается научными исследованиями, организацией учебно-образовательных процессов в высших и средне-специальных учреждениях, школах, а также подрастающему поколению, познающему мир.

Исторический атлас объемом 336 страниц на белорусском языке выпущен тиражом 1 тыс. экземпляров. Его можно заказать и в электронном виде.

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