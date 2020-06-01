В Минске в день защиты детей появились огромные нарисованные смайлы

У центральных входов в столичные парки в ночь с 31 мая на 1 июня появились огромные смайлы, нарисованные мелом. Таким необычным способом белорусские художники решили привлечь внимание к информационной кампании «Просто дети», которая реализуется ЮНИСЕФ в Беларуси, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и финансируется Правительством Российской Федерации.

Появление смайлов совпало с празднованием Международного дня защиты детей и было поддержано Музеем истории города Минска и Белорусским союзом художников. В акции приняли участие художники Филипп Басалыга, Светлана Петушкова, Каролина Кулеш, Светлана Кмит и Валерия Зезюлько. Рисунки на асфальте выполнены в цветах кампании «Просто дети» и дополнены одноименным хештегом.

Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к акции, нарисовав смайл мелом и хештег #простодети. Фото рисунков можно размещать также в социальных сетях, отмечая ЮНИСЕФ в Беларуси. К акции присоединились волонтеры Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которые нарисовали смайлы во дворах своих домов.

Отметим, что информационная кампания «Просто дети» стартовала 3 декабря 2019 года и проводится в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь». Информационная кампания «Просто дети» направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей.