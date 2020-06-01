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В Гродно на видео попало, как военные уронили с платформы бульдозер

01.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно, на перекрестке улиц Богуцкого и Горького, бульдозер на гусеничном ходу слетел с платформы.

Момент ДТП попал в объектив очевидца (видео появилось на портале s13.ru):


Бульдозер перевозили в сопровождении ВАИ. Грузовик с платформой завершал маневр на запрещающий сигнал светофора, перед этим автомобиль ВАИ выехал на перекресток с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов.

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент с гусеничной техникой военных на гродненских улицах. В феврале и июле 2013 года гродненские военные роняли танки, сообщает S13.ru.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, на перекрестке улиц Богуцкого и Горького, бульдозер на гусеничном ходу слетел с платформы.
 
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