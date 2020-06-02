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Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле

02.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциально опасный для человечества астероид 163348 (2002 NN4) размером с футбольное поле приблизится к Земле. Об этом сообщает Space Reference.

Небесное тело было открыто в 2002 году. Предполагается, что 6 июня в 6.20 по московскому времени оно пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Дистанция между астероидом и планетой составит 5,93 миллиона километров. Минимальное расстояние, на которое космическое тело приблизится к Земле, будет в 13 раз больше дистанции от орбиты до Луны, пишет lenta.ru
Траектория астероида пересекает орбиту Земли, поэтому его считают потенциально опасным. Хотя астероид считается маленьким в «абсолютном выражении» (от 250 до 570 метров), он больше, чем 90 процентов других потенциально опасных тел.

Ранее в марте астрономы из проекта Virtual Telescope запечатлели на видео потенциально опасный для Земли астероид (52768) 1998 OR2.
 
 
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Потенциально опасный для человечества астероид 163348 (2002 NN4) размером с футбольное поле приблизится к Земле. Об этом сообщает Space Reference.
 
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