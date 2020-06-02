У моря, реки и леса. Топ-5 участков для строительства частного дома, которые продадут с аукциона

Источник материала: Tut.by

На июльский аукцион будет выставлено 20 участков для строительства частных усадеб в Минском районе, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. REALTY.TUT.BY выбрал пять самых интересных лотов с точки зрения локации. Как выглядят участки и какова их стартовая цена — в материале.

Лапоровичи

Деревню Лапоровичи первыми облюбовали бизнесмены, прекрасно знающие, какой золотой будет земля рядом со столицей, да еще и на берегу Минского моря. Позже землю под строительство домов тут стали выделять и спортивной элите.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас купить участок в Лапоровичах, впрочем как и везде, можно или у частного владельца, или через аукцион. Стоит отметить, что стартовые цены на аукционные участки в этой деревне одни из самых высоких, несмотря на отсутствие центральных коммуникаций.

На торгах, которые пройдут в июле, стартовая цена надела в 14,7 сотки без коммуникаций — 75 тысяч рублей. Впрочем, это первая береговая линия улицы Центральной.



Изображение: скриншот с vl.nca.by

аг. Колодищи

Уже не первый год пользуются высоким спросом участки в агрогородке Колодищи. Здесь, конечно, сказывается и близость Минска, и природа, и наличие центральных коммуникаций. Участок, представленный на июльские торги, занимает площадь в 15,4 сотки, из коммуникаций имеется газ и электричество. Расположен в уже сформированном жилом квартале № 765 на улице Бобруйской. Стартовая цена — 39 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с vl.nca.by

Острошицкий Городок

Агрогородок Минск. Острошицкий Городок. Местные жители: Чисто у нас там, где ездит президент">Острошицкий Городок находится в 15 километрах от МКАД в логойском направлении. Участки тут в цене из-за близости к Минску и хорошо развитой инфраструктуры — рядом же резиденция Озерный.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На июльских торгах будет представлен участок в 15 соток без коммуникаций. Стартовая цена — 40 тысяч рублей. Расположен он чуть на отшибе, близко к реке.



Изображение: скриншот с vl.nca.by

д. Чучаны

Деревня расположена на территории Папернянского сельсовета, в 12 километрах от МКАД. Место живописное: рядом река и Минское море. Участок, выставленный на торги, имеет площадь 11,7 сотки, без коммуникаций. Стартовая цена — 30 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с vl.nca.by



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

д. Старое Село

Деревня расположена на территории Хатежинского сельсовета, в 14 километрах от столицы. Предлагаемый на торги участок находится в коттеджной застройке у леса, его площадь — 14,8 сотки, без коммуникаций. Стартовая цена — 28 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с vl.nca.by



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Аукцион пройдет 2 июля 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 29 июня включительно.