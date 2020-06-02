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У моря, реки и леса. Топ-5 участков для строительства частного дома, которые продадут с аукциона
Источник материала: Tut.by
На июльский аукцион будет выставлено 20 участков для строительства частных усадеб в Минском районе, сообщается
Лапоровичи
Деревню
Сейчас купить участок в Лапоровичах, впрочем как и везде, можно или у частного владельца, или через аукцион. Стоит отметить, что стартовые цены на аукционные участки в этой деревне одни из самых высоких, несмотря на отсутствие центральных коммуникаций.
На торгах, которые пройдут в июле, стартовая цена надела в 14,7 сотки без коммуникаций — 75 тысяч рублей. Впрочем, это первая береговая линия улицы Центральной.
аг. Колодищи
Уже не первый год пользуются высоким спросом участки в агрогородке Колодищи. Здесь, конечно, сказывается и близость Минска, и природа, и наличие центральных коммуникаций. Участок, представленный на июльские торги, занимает площадь в 15,4 сотки, из коммуникаций имеется газ и электричество. Расположен в уже сформированном жилом квартале № 765 на улице Бобруйской. Стартовая цена — 39 тысяч рублей.
Острошицкий Городок
Агрогородок Минск. Острошицкий Городок. Местные жители: Чисто у нас там, где ездит президент">Острошицкий Городок находится в 15 километрах от МКАД в логойском направлении. Участки тут в цене из-за близости к Минску и хорошо развитой инфраструктуры — рядом же резиденция Озерный.
На июльских торгах будет представлен участок в 15 соток без коммуникаций. Стартовая цена — 40 тысяч рублей. Расположен он чуть на отшибе, близко к реке.
д. Чучаны
Деревня расположена на территории Папернянского сельсовета, в 12 километрах от МКАД. Место живописное: рядом река и Минское море. Участок, выставленный на торги, имеет площадь 11,7 сотки, без коммуникаций. Стартовая цена — 30 тысяч рублей.
д. Старое Село
Деревня расположена на территории Хатежинского сельсовета, в 14 километрах от столицы. Предлагаемый на торги участок находится в коттеджной застройке у леса, его площадь — 14,8 сотки, без коммуникаций. Стартовая цена — 28 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 2 июля 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 29 июня включительно.
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На торги выставлено 20 участков под Минском. Выбрали пять лучших для вас
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