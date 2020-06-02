В Минске в два раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

Источник материала: ОНТ

Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный снизят вдвое в столице. Такие меры предусмотрены для компаний, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации. Оказать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается, поручение Президента.

На льготы могут рассчитывать юрлица и предприниматели, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью. Поддержат гостиницы, базы отдыха, хостелы. А также тех, кто занимается туризмом, организацией выставок и конференций, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудование. Юрлицам и ИП из сфер образования и отдыха льготы тоже полагаются.

Такая поддержка позволит сохранить рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату.

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