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В Минске в два раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

02.06.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске в два раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный снизят вдвое в столице. Такие меры предусмотрены для компаний, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации. Оказать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается, поручение Президента.  

На льготы могут рассчитывать юрлица и предприниматели, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью. Поддержат гостиницы, базы отдыха, хостелы. А также тех, кто занимается туризмом, организацией выставок и конференций, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудование. Юрлицам и ИП из сфер образования и отдыха льготы тоже полагаются. 

Такая поддержка позволит сохранить рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату.

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Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный снизят вдвое в столице. Такие меры предусмотрены для компаний, которые больше всего пострадали от...
 
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