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Умер президент ЕОК

02.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Косьянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни, сообщает сайт НОК.


Фото: noc.by

Один из лидеров европейского спорта с 2017 года возглавлял ЕОК. Ранее Янез Косьянчич руководил Олимпийским комитетом Словении (1991−2014), занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта (с 2010 года), а также являлся членом МОК, входил в состав исполкома ЕОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК.

В 2019 году он принял участие в церемониях открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Он скончался 1 июня после продолжительной болезни.
 
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