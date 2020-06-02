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«Лучшее то правительство, которого не видно». Валерий Цепкало встретился с избирателями в Бресте

02.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В город над Бугом претендент на пост главы государства приехал в сопровождении членов своей инициативной группы и жены Вероники.

«Лучшее то правительство, которого не видно». Валерий Цепкало встретился с избирателями в Бресте
Возле кинотеатра «Беларусь» все желающие могли поставить свою подпись за его выдвижение и задать вопрос создателю Парка высоких технологий. В основном, брестчан интересовали отношение политика к бизнесу, частной собственности, вредным производствам, а также тому курсу, который проводит нынешняя власть. Отвечая на вопросы, Цепкало старался показать себя сторонником современных, «высокотехнологичных» методов управления государством.

«Лучшее то правительство, которого не видно». Так он охарактеризовал роль чиновников в регулировании бизнеса. По мнению Валерия Цепкало, власти должны предоставить максимум свободы для бизнеса, не мучить его проверками и постоянным контролем. А налоги должны быть справедливыми, стимулирующими развитие, как в США, например, где «прирост ВВП за последние 10 лет составил более 50%».

«За последние 10 лет из Беларуси выехало 750 тысяч человек - это больше, чем население Бреста и Гродно вместе взятых. Чтобы люди не уезжали, особенно молодежь, надо создавать не просто рабочие места, а высокооплачиваемые рабочие места. Для этого власть должна быть заинтересована в притоке инвестиций, максимально поддерживать бизнес. А зарплата чиновников на местах должна напрямую зависеть от средней зарплаты по региону», - такое мнение высказал претендент на президентство.

«Вся Беларусь должна быть одной большой СЭЗ». В том смысле, что если ты продаешь на экспорт 90% продукции, налоги должны быть минимальны. В среднем человек должен платить налогов (включая страховой обязательный взнос) не более 10%, уверен Цепкало.

По его мнению, для развития медицины мы могли бы перенять опыт Грузии. Там «при Саакашвили были приватизированы, проданы за символическую сумму почти все поликлиники, с условием, что инвестор не только модернизирует ту, что купил в городе, но построит еще две на селе. Это очень сильно подтолкнуло конкуренцию, как за врачей, так и за пациентов».

Ответил Цепкало и на вопрос по поводу государственной символики: «Лично мое мнение - наш нынешний герб не совсем соответствует европейским требованиям к геральдике. Но в целом этот вопрос очень тонкий и должен решаться при помощи широкой общественной дискуссии с учетом мнений специалистов»...

...об отношении к президентской республике и к парламенту: «С моей точки зрения, для Беларуси лучше всего подошла бы французская модель, где президент имеет широкие полномочия во внешней и внутренней политике, но экономикой занимается правительство. Причем, формируется оно с учетом мнения парламентского большинства. Таким образом, президент вынужден договариваться с парламентом, а ктовать ему свою волю. Хорошо, когда парламент избирается по партийным спискам, и в нем представлены различные точки зрения. Президент должен чувствовать сопротивление общества, он никакой не бог, не царь, и не герой, а обычный гражданин».
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В город над Бугом претендент на пост главы государства приехал в сопровождении членов своей инициативной группы и жены Вероники.
 
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