Тест-драйв. Светящийся хром, «зарядка» с охлаждением и другие странности новой Hyundai Sonata

Источник материала: Tut.by

Сегмент D плавно исчезает с белорусского рынка: Таможенный союз прикрыл ворота большинству европейских производителей, а из-за относительно низких объемов продаж в число претендентов на локализацию чаще попадают либо «бюджетники», либо кроссоверы. Тем неожиданней была новость о том, что компания Hyundai выводит на рынок ТС новое поколение модели Sonata, сборка которой организована в Калининграде. Место для презентации тоже было выбрано необычное: тест-драйв проходил в Казахстане еще в ноябре прошлого года.

И на нашем, и на казахском рынках новой Hyundai Sonata придется конкурировать с Toyota Camry, причем в Казахстане она является самой продаваемой легковушкой, обгоняя даже Lada!

Главное — цена

В Беларуси новинку представят со дня на день, тогда же объявят и цены. А пока их нет, мы можем лишь предположить, сколько будет стоить новая Sonata, ориентируясь на российские прайс-листы, в сравнении с главным соперником — Toyota Camry.





Итак, в Беларуси базовая Camry Стандарт с 2-литровым 150-сильным двигателем стоит 1 млн 654 тысячи российских рублей, или примерно 23 300 долларов в эквиваленте. Базовая Sonata Classic, также со 150-сильным мотором, оценивается там в 1 млн 534 тысяч рублей, что составляет примерно 21 600 долларов по курсу. Получается, разница у базовых версий составляет порядка 1700 долларов. А теперь вернемся в Беларусь — здесь базовая Camry стоит 57 394 белорусских рубля, или около 23 800 долларов по курсу. И если у нас разница в ценах будет примерно такой же, то можно ожидать, что за базовую Sonata белорусские дилеры Hyundai будут просить около 22 100 долларов. Но это, повторимся, лишь наши предположения — точных цен еще нет.



В профиль и сзади новая Sonata выглядит как почти лифтбек. Но на самом деле багажник здесь отдельный, объемом 510 литров

Зато есть информация о технической части. Новинка будет предлагаться с двумя бензиновыми атмосферными моторами и только с 6-диапазонными «автоматами». Базовым будет 2-литровый 150-сильный двигатель, с которым Sonata может разогнаться до 200 км/ч, набирая «сотню» за 10,6 секунды. Смешанный расход топлива — 7,3 л/100 км. С данным силовым агрегатом Sonata будет предлагаться в трех начальных комплектациях — Classic, Comfort и Style, причем для последней будут доступны еще и пакеты дополнительного оснащения.

Второй двигатель — тоже четырехцилиндровый, но уже 180-сильный, с рабочим объемом 2,5 литра. С ним Sonata становится немного резвее (разгон до 100 км/ч занимает 9,2, а максимальная скорость составляет 210 км/ч), но остается почти столь же экономичной: смешанный расход увеличивается до 7,7 л/100 км. Впрочем, для покупателей важнее, что Sonata 2.5 не предлагается в базовых комплектациях и для нее предусмотрены свои — Elegance, Business и Prestige. Каждая, естественно, с возможностью заказа дополнительных пакетов оснащения.



Двигатели у новой Sonata исключительно атмосферные: 2-литровый 150-сильный и 2,5-литровый 180-сильный. Оба сочетаются с 6-диапазонной автоматической трансмиссией

Максимум эффекта

Ну а теперь пора перейти непосредственно к знакомству. Сразу приносим извинения за качество фото. Тест-драйв зачем-то проходил в формате «едем колонной, никуда не сворачиваем», и вдобавок погода проявила себя во всей красе, максимально испортив настроение фотографам. Однако даже в таких условиях новая Sonata смотрелась очень эффектно. Если попытаться описать ее одним словом, то это будет «необычная». Или «смелая». Мы привыкли, что корейцы несколько консервативны в плане дизайна, но в последние годы они буквально рвут шаблоны, вспомнить хотя бы новый Santa Fe. Но новая Sonata разрывает его на куски: такой смелый дизайн в этом сегменте нужно еще поискать.



Вся оптика у новой Sonata светодиодная, а дневные ходовые огни вмонтированы не только в фары, но и в хромированные полоски на капоте

Взять хотя бы оптику: здесь она полностью светодиодная, и спереди, и сзади. Но корейцам этого показалось мало, и дневные ходовые огни они вмонтировали не только в передние фары, но и в хромированные окантовки по бокам капота. Смотрится очень интересно, а главное — такого нет ни у кого! Хотя и без них Sonata смотрится отлично. Кузов буквально исполосован резкими гранями, выштамповки на боковинах кузова рельефны, как у суперкаров, а стремительный профиль с короткой кормой заставляет задуматься: что это, седан или лифтбек? Конечно же, седан — такой дерзости корейцы позволить бы себе не смогли.

Запала и смелости у дизайнеров хватило и на интерьер, привлекающий не только гармоничным дизайном и хорошим подбором материалов, но и необычными решениям. Рулевое колесо по дизайну напоминает самолетный штурвал, режимы работы «автомата» переключаются кнопками, а у площадки беспроводной зарядки есть охлаждение.



Интерьер хорош, но большинство представленных опций будут доступны только в дорогих версиях и в пакетах дополнительного оборудования

В дорогих версиях аналоговая приборная панель сменяется виртуальной, в виде 12,3-дюймового дисплея SuperVision. На него выводятся не только показания приборов и инфографика активного круиз-контроля, но и изображение с боковых видеокамер. Включил указатель поворота — и видишь, что творится сбоку и сзади. Для крупного седана в тесном городе это отличное решение. А на центральный 10,25-дюймовый дисплей можно вывести сразу три информационных блока — и это не будет лишним, потому что мультимедиа способна поддерживать «общение» с двумя смартфонами сразу.

Доступ на задний ряд удобен: проем широкий, дверь открывается на максимальный угол, и закрывается она с глухим благородным звуком. Как указано в пресс-релизе, запас пространства на заднем ряду увеличен на 35 мм, так что пожаловаться здесь на тесноту смогут разве что очень высокие люди, которым не понравится нависающий потолок. Из удобств — шторки, USB-порт и удобный центральный подлокотник. Собственного блока управления климатом или мультимедиа не предусмотрено, но на боковине штурманского кресла есть клавиши — можно отодвинуть вперед или отклонить спинку, если оно пустует.



На заднем ряду нет отдельного блока управления климатом или мультимедиа, но взамен главному пассажиру предоставлена возможность управлять штурманским креслом, чтобы увеличить запас пространства

Восьмое поколение Hyundai Sonata создано на новой модульной платформе, среди достоинств которой называют улучшенные возможности гибридизации и электрификации, для перспективных версий. Ну а актуальным она подарила другие преимущества: увеличена жесткость кузова на кручение, усилены подрамники обеих подвесок и изменена их кинематика, увеличен кастор, а переработанная силовая структура кузова учитывает требования краш-тестов с малым перекрытием. Количество горячештампованных элементов выросло с 16 до 21, улучшена шумоизоляция, а масса кузова уменьшена на 24 кг.

Ощущается ли это как-то? Чтобы говорить о прогрессе, нужно было бы поездить на предыдущей Sonata, поэтому мы будем говорить о своих ощущениях. Улучшенная шумоизоляция замечается сразу: в спокойном городском режиме Sonata практически безмолвна, подвески молчат, внешние шумы минимальны. На трассе, где свирепствуют степные ветра, картина схожая: несмотря на бурю за окном, аэродинамические шумы не досаждают, шум качения шин и звук мотора не превышают комфортных значений. Причем если спереди двигатель может быть слегка назойлив при максимальном ускорении, то сзади его вообще практически не слышно.

Оценка работы тандема «двигатель — АКП» полностью зависит от вашего стиля вождения. В спокойных режимах радует отзывчивость педали газа: ускоряется Sonata интенсивно, без пауз и задумчивости. Если прогнозировать дорожную ситуацию и не стесняться пользоваться подрулевыми рычажками, то любые обгоны не вызывают раздражения: 180-сильный мотор тянет лучше, чем можно было ожидать от «атмосферника». А вот если ручной режим игнорировать и начинать разгон с удара по педали газа, то появляется некий диссонанс: «автомат» любит при любой возможности включить передачу повыше и для обратного действия ему требуется секунда-полторы.

По настройкам подвесок и ездовым повадкам новая Sonata стала ближе к европейским моделям: четче стоит на прямой, отлично держится за дорогу на высоких скоростях, азартнее ведет себя в виражах. Это еще нельзя назвать драйвом, но уже можно отметить как особенность модели. Также важно отметить и отличную настройку подвесок для любых дорог: на казахстанских просторах, где роскошный автобан может превратиться в разбитую «двухполоску», Sonata демонстрировала отличные повадки и там, и там. Впрочем, как мы уже говорили, тест проходил в режиме движения колонной, так что более полный вердикт вынесем уже после белорусского тест-драйва новой Sonata.



Тест проходил в экстремальных условиях, но Sonata везде показала себя с лучшей стороны — и на автобане, и на разбитых сельских дорогах

Подведем итоги. Однозначно, новая Sonata — автомобиль яркий и интересный, предлагающий к тому же удачное сочетание: новейшие электронные ассистенты, но проверенная временем техническая начинка. Здесь нет «роботов», вариаторов и турбин, но зато имеется адаптивный круиз-контроль, четыре видеокамеры, беспроводная зарядка для смартфона и LED-оптика по кругу. Поможет ли это Hyundai Sonata отодвинуть конкурентов на второй план? Предсказать сложно, сегмент очень маленький и консервативный. Но нужно отметить: корейцы сделали для этого все возможное.

Нам запомнилось



Крышка багажника открывается либо с ключа, либо вот такой неприметной кнопкой, которую дизайнеры замаскировали в литере «H»



Боковые зеркала приличного размера и не запачкались даже после многочасового перегона в слякоть



АКП управляется кнопками, но непонятно, зачем для них нужно было городить отдельную консоль?



Объем багажника составляет 510 литров, но часть объема съедают массивные петли. Спинки задних сидений складываются для перевозки длинномеров



При включении указателя поворота на панель выводится изображение с боковой камеры



Активный круиз-контроль доступен, а подогрев лобового стекла — нет



К площадке для беспроводной зарядки подается воздух для охлаждения



У крышки багажника нет ни доводчика, ни внутренней рукоятки

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Hyundai Sonata 2.5 Рабочий объем, см3 2497 Максимальная мощность, л. с. 180 Максимальный крутящий момент, Нм 232 Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9,2 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,7 Длина, мм 4900 Ширина, мм 1860 Высота, мм 1465 Колесная база, мм 2840 Клиренс, мм 155