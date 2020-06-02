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Тест-драйв. Светящийся хром, «зарядка» с охлаждением и другие странности новой Hyundai Sonata
Источник материала: Tut.by
Сегмент D плавно исчезает с белорусского рынка: Таможенный союз прикрыл ворота большинству европейских производителей, а из-за относительно низких объемов продаж в число претендентов на локализацию чаще попадают либо «бюджетники», либо кроссоверы. Тем неожиданней была новость о том, что компания Hyundai выводит на рынок ТС новое поколение модели Sonata, сборка которой организована в Калининграде. Место для презентации тоже было выбрано необычное: тест-драйв проходил в Казахстане еще в ноябре прошлого года.
И на нашем, и на казахском рынках новой Hyundai Sonata придется конкурировать с Toyota Camry, причем в Казахстане она является самой продаваемой легковушкой, обгоняя даже Lada!
Главное — цена
В Беларуси новинку представят со дня на день, тогда же объявят и цены. А пока их нет, мы можем лишь предположить, сколько будет стоить новая Sonata, ориентируясь на российские прайс-листы, в сравнении с главным соперником — Toyota Camry.
Итак, в Беларуси базовая Camry Стандарт с 2-литровым 150-сильным двигателем стоит 1 млн 654 тысячи российских рублей, или примерно 23 300 долларов в эквиваленте. Базовая Sonata Classic, также со 150-сильным мотором, оценивается там в 1 млн 534 тысяч рублей, что составляет примерно 21 600 долларов по курсу. Получается, разница у базовых версий составляет порядка 1700 долларов. А теперь вернемся в Беларусь — здесь базовая Camry стоит 57 394 белорусских рубля, или около 23 800 долларов по курсу. И если у нас разница в ценах будет примерно такой же, то можно ожидать, что за базовую Sonata белорусские дилеры Hyundai будут просить около 22 100 долларов. Но это, повторимся, лишь наши предположения — точных цен еще нет.
Зато есть информация о технической части. Новинка будет предлагаться с двумя бензиновыми атмосферными моторами и только с 6-диапазонными «автоматами». Базовым будет 2-литровый 150-сильный двигатель, с которым Sonata может разогнаться до 200 км/ч, набирая «сотню» за 10,6 секунды. Смешанный расход топлива — 7,3 л/100 км. С данным силовым агрегатом Sonata будет предлагаться в трех начальных комплектациях — Classic, Comfort и Style, причем для последней будут доступны еще и пакеты дополнительного оснащения.
Второй двигатель — тоже четырехцилиндровый, но уже 180-сильный, с рабочим объемом 2,5 литра. С ним Sonata становится немного резвее (разгон до 100 км/ч занимает 9,2, а максимальная скорость составляет 210 км/ч), но остается почти столь же экономичной: смешанный расход увеличивается до 7,7 л/100 км. Впрочем, для покупателей важнее, что Sonata 2.5 не предлагается в базовых комплектациях и для нее предусмотрены свои — Elegance, Business и Prestige. Каждая, естественно, с возможностью заказа дополнительных пакетов оснащения.
Максимум эффекта
Ну а теперь пора перейти непосредственно к знакомству. Сразу приносим извинения за качество фото. Тест-драйв зачем-то проходил в формате «едем колонной, никуда не сворачиваем», и вдобавок погода проявила себя во всей красе, максимально испортив настроение фотографам. Однако даже в таких условиях новая Sonata смотрелась очень эффектно. Если попытаться описать ее одним словом, то это будет «необычная». Или «смелая». Мы привыкли, что корейцы несколько консервативны в плане дизайна, но в последние годы они буквально рвут шаблоны, вспомнить хотя бы новый Santa Fe. Но новая Sonata разрывает его на куски: такой смелый дизайн в этом сегменте нужно еще поискать.
Взять хотя бы оптику: здесь она полностью светодиодная, и спереди, и сзади. Но корейцам этого показалось мало, и дневные ходовые огни они вмонтировали не только в передние фары, но и в хромированные окантовки по бокам капота. Смотрится очень интересно, а главное — такого нет ни у кого! Хотя и без них Sonata смотрится отлично. Кузов буквально исполосован резкими гранями, выштамповки на боковинах кузова рельефны, как у суперкаров, а стремительный профиль с короткой кормой заставляет задуматься: что это, седан или лифтбек? Конечно же, седан — такой дерзости корейцы позволить бы себе не смогли.
Запала и смелости у дизайнеров хватило и на интерьер, привлекающий не только гармоничным дизайном и хорошим подбором материалов, но и необычными решениям. Рулевое колесо по дизайну напоминает самолетный штурвал, режимы работы «автомата» переключаются кнопками, а у площадки беспроводной зарядки есть охлаждение.
В дорогих версиях аналоговая приборная панель сменяется виртуальной, в виде 12,3-дюймового дисплея SuperVision. На него выводятся не только показания приборов и инфографика активного круиз-контроля, но и изображение с боковых видеокамер. Включил указатель поворота — и видишь, что творится сбоку и сзади. Для крупного седана в тесном городе это отличное решение. А на центральный 10,25-дюймовый дисплей можно вывести сразу три информационных блока — и это не будет лишним, потому что мультимедиа способна поддерживать «общение» с двумя смартфонами сразу.
Доступ на задний ряд удобен: проем широкий, дверь открывается на максимальный угол, и закрывается она с глухим благородным звуком. Как указано в пресс-релизе, запас пространства на заднем ряду увеличен на 35 мм, так что пожаловаться здесь на тесноту смогут разве что очень высокие люди, которым не понравится нависающий потолок. Из удобств — шторки, USB-порт и удобный центральный подлокотник. Собственного блока управления климатом или мультимедиа не предусмотрено, но на боковине штурманского кресла есть клавиши — можно отодвинуть вперед или отклонить спинку, если оно пустует.
Восьмое поколение Hyundai Sonata создано на новой модульной платформе, среди достоинств которой называют улучшенные возможности гибридизации и электрификации, для перспективных версий. Ну а актуальным она подарила другие преимущества: увеличена жесткость кузова на кручение, усилены подрамники обеих подвесок и изменена их кинематика, увеличен кастор, а переработанная силовая структура кузова учитывает требования краш-тестов с малым перекрытием. Количество горячештампованных элементов выросло с 16 до 21, улучшена шумоизоляция, а масса кузова уменьшена на 24 кг.
Ощущается ли это как-то? Чтобы говорить о прогрессе, нужно было бы поездить на предыдущей Sonata, поэтому мы будем говорить о своих ощущениях. Улучшенная шумоизоляция замечается сразу: в спокойном городском режиме Sonata практически безмолвна, подвески молчат, внешние шумы минимальны. На трассе, где свирепствуют степные ветра, картина схожая: несмотря на бурю за окном, аэродинамические шумы не досаждают, шум качения шин и звук мотора не превышают комфортных значений. Причем если спереди двигатель может быть слегка назойлив при максимальном ускорении, то сзади его вообще практически не слышно.
Оценка работы тандема «двигатель — АКП» полностью зависит от вашего стиля вождения. В спокойных режимах радует отзывчивость педали газа: ускоряется Sonata интенсивно, без пауз и задумчивости. Если прогнозировать дорожную ситуацию и не стесняться пользоваться подрулевыми рычажками, то любые обгоны не вызывают раздражения: 180-сильный мотор тянет лучше, чем можно было ожидать от «атмосферника». А вот если ручной режим игнорировать и начинать разгон с удара по педали газа, то появляется некий диссонанс: «автомат» любит при любой возможности включить передачу повыше и для обратного действия ему требуется секунда-полторы.
По настройкам подвесок и ездовым повадкам новая Sonata стала ближе к европейским моделям: четче стоит на прямой, отлично держится за дорогу на высоких скоростях, азартнее ведет себя в виражах. Это еще нельзя назвать драйвом, но уже можно отметить как особенность модели. Также важно отметить и отличную настройку подвесок для любых дорог: на казахстанских просторах, где роскошный автобан может превратиться в разбитую «двухполоску», Sonata демонстрировала отличные повадки и там, и там. Впрочем, как мы уже говорили, тест проходил в режиме движения колонной, так что более полный вердикт вынесем уже после белорусского тест-драйва новой Sonata.
Подведем итоги. Однозначно, новая Sonata — автомобиль яркий и интересный, предлагающий к тому же удачное сочетание: новейшие электронные ассистенты, но проверенная временем техническая начинка. Здесь нет «роботов», вариаторов и турбин, но зато имеется адаптивный круиз-контроль, четыре видеокамеры, беспроводная зарядка для смартфона и LED-оптика по кругу. Поможет ли это Hyundai Sonata отодвинуть конкурентов на второй план? Предсказать сложно, сегмент очень маленький и консервативный. Но нужно отметить: корейцы сделали для этого все возможное.
Нам запомнилось
Краткие технические характеристики
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Сейчас не лучшее время для вывода на рынок большого седана D-класса. Но все же мы протестировали новое поколение Hyundai Sonata. Автомобиль оказался с особенностями.
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