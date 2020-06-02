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Латынина: «Илон Маск стал миллиардером не потому, что играл в хоккей с Путиным»

02.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный обозреватель – об успешном запуске космического корабля Илона Маска в космос.

– Илон Маск стал миллиардером не потому, что он играл в хоккей с Путиным или был его массажистом, или поваром, или охранником, – рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы по случаю запуска «Драгона» на МКС. – А это человек, который приехал в Америку, который эмигрант, который занимался физикой в университете Пенсильвании, который поступил в Стэнфорд в 95-м году, пробыл там два дня, ушел из университета.

Основал свою первую компанию в 24 года. У него было ровно 2500 долларов, ну и компьютер. Эту компанию он через 4 года продал за 300 миллионов, основал PayPal. Потом продал свою долю уже в PayPal eBay за 200 миллионов долларов. И после этого в 2002 году запустил SpaceX, и в 2003 Tesla.

Это человек крайне эксцентричный, как позволительно гению. Он нанимал лучших инженеров, но самое главное — работал вместе с ними. Маск спал в офисе или прямо на фабрике, он, проще сказать, работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и не более и не менее хотел колонизовать Марс, радикально снизить стоимость космических полетов.

И, действительно, с того момента, как компания работает — меньше 20 лет, — они создали несколько ракет, в том числе Falcon и Falcon 9. Они уже создали фактически многоразовую ракету, они создали двигатели Merlin НРЗБ и Draco, они создали космический корабль Dragon. И хочу еще раз напомнить, что это сделал один человек, эмигрант, который основал свою первую компанию — 2,5 тысячи долларов.


У меня вопрос такой, знаете, для дураков. Я напомню, что в XVIII, XIX веке Россия была местом, куда приезжали немцы, французы, кто угодно, делали великолепную карьеру. И тогда Россия была империей. Она стала империей, в том числе, и прежде всего, благодаря европейским эмигрантам, в том числе, и на троне.

И вот интересно, такой риторический вопрос: почему эмигрант Илон Маск не приехал в Россию, цитирует "Салідарнасць"

И, как вы думаете, как скоро бы, если он приехал в Россию и начал бы делать здесь частную космическую компанию, его Бастрыкин и Бортников посадили, и какие-нибудь путинские друзья отобрали бы его разработки и всё загубили?
 
 
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Международный обозреватель – об успешном запуске космического корабля Илона Маска в космос.
 
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