Когда отменят пошлины на ввоз электромобилей в Беларусь: назвали дату

Источник материала: KYKY

Беларусов, которые ввозят электромобили в страну для себя, освободят от уплаты НДС. Об этом пишет портал naviny.by.

С 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0%. Такое нововведение предусмотрено президентским указом №92 «О стимулировании использования электромобилей».

Норма коснется граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси. Не относится нововведение к юрлицам и ИП.

Также при ввозе электромобиля для личного пользования до конца 2021 года не придется платить таможенную пошлину. «В данном случае под электромобилями понимаются легковые автомобили категории М1 или М1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и классифицируемые в подсубпозиции 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС», – сказали в Государственном таможенном комитете.