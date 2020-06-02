Бракосочетания
За прошедший период в районе был зарегистрирован 1 брак.
Впервые вступили в брак Максим Шостак и Елена Крюкова.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 8 рождений детей.
В Драчковском сельисполкоме рождение первенца, дочери Евгении, зарегистрировали Александр и Ксения Юркевичи из деревни Заречье.
В Жодинском сельисполкоме Вячеслав Егунов и Оксана Прибыльская из деревни Остров зарегистрировали рождение сына Евгения.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, дочери Майи, зарегистрировали Роман и Юлия Латушко из агрогородка Слобода.
В Плисском сельисполкоме Александр и Евгения Календа из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение сына Ивана, первого ребенка в семье.
В отделе загс Смолевичского райисполкома:
Алексей и Таисия Лухверчики зарегистрировали рождение первенца, дочери Ксении.
Рождение сына Романа, второго ребенка в семье, зарегистрировали Сергей и Анастасия Купрейчики.
Артем и Ольга Гоцман зарегистрировали рождение сына Марка, второго ребенка в семье.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 16 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской, Жодинский, Пекалинский и Плисский сельисполкомы. По две смерти зарегистрировали Зеленоборский и Драчковский сельисполкомы. Три смерти зарегистрировал Усяжский сельисполком.
Отдел загс Смолевичского райисполкома зарегистрировал 5 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).