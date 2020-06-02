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Синоптики рассказали про погоду в июне
Источник материала: БДГ
Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне ожидается ниже климатической нормы на 1ºС. Норма обычно составляет +15-18 градусов.
Об этом
Выше обычной климатической нормы прогнозируют и месячное количество осадков.
Средняя температура воздуха в стране составит 15-18 градусов тепла. Повышение будет наблюдаться к третьей декаде июня, хотя это обычно происходит уже в конце мая и бывает на 3 градуса выше.
В нынешнем году июнь ожидается холоднее, чем в 2019-м, когда было от +20 до +23.
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Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне ожидается ниже климатической нормы на 1ºС. Норма обычно составляет +15-18 градусов.
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