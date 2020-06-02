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Синоптики рассказали про погоду в июне

02.06.2020 09:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне ожидается ниже климатической нормы на 1ºС. Норма обычно составляет +15-18 градусов.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Выше обычной климатической нормы прогнозируют и месячное количество осадков.

Средняя температура воздуха в стране составит 15-18 градусов тепла. Повышение будет наблюдаться к третьей декаде июня, хотя это обычно происходит уже в конце мая и бывает на 3 градуса выше.

В нынешнем году июнь ожидается холоднее, чем в 2019-м, когда было от +20 до +23.

 
 
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Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне ожидается ниже климатической нормы на 1ºС. Норма обычно составляет +15-18 градусов.
 
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