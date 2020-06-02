Синоптики рассказали про погоду в июне

Среднемесячная температура воздуха в Беларуси в июне ожидается ниже климатической нормы на 1ºС. Норма обычно составляет +15-18 градусов.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Выше обычной климатической нормы прогнозируют и месячное количество осадков.

Средняя температура воздуха в стране составит 15-18 градусов тепла. Повышение будет наблюдаться к третьей декаде июня, хотя это обычно происходит уже в конце мая и бывает на 3 градуса выше.

В нынешнем году июнь ожидается холоднее, чем в 2019-м, когда было от +20 до +23.