Buick обнародовала первые фотографии нового поколения Envision

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Envision в ряду Buick появился в 2014 году — сперва он продавался только в Китае, а в 2016 году добрался и до Америки. Причем «паркетник» стал первой моделью концерна General Motors, экспортируемым из Китая в США. А теперь к дебюту почти готово второе поколение Envision.





На днях в Buick поделились первыми снимками нового Envision, на которых запечатлен экстерьер новинки. По сравнению с предшественником внешность нового кроссовера с плавными линиями кузова, шестиугольником радиаторной решетки и заостренными фарами преобразилась в лучшую сторону. О том, насколько изменились габариты машины, пока не сообщается — известно лишь, что новый Envision станет ниже и шире нынешнего кроссовера, а длина, похоже, останется при прежних 4,67 м.





Новый Envision станет первой моделью Buick, которую оснастят новым мультимедийным комплексом с 10-дюймовым экраном и расширенным функционалом. В «базе» обещан широкий набор водительских ассистентов, включая системы автоматического торможения с функцией обнаружения пешеходов, удержания в полосе движения и автоматической парковки с камерой заднего вида.





Под капотом нового Envision для американского рынка расположится бензиновый двухлитровый турбодвигатель, отдача которого пока не разглашается. Пару ему составит 9-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный.

Все подробности о новом кроссовере Buick станут известны ближе к моменту рыночного дебюта — у дилеров в Америке новинка появится в начале следующего года, но в Китае продажи Envision второго поколения наверняка начнутся еще раньше.