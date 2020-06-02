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Buick обнародовала первые фотографии нового поколения Envision

02.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер Envision в ряду Buick появился в 2014 году — сперва он продавался только в Китае, а в 2016 году добрался и до Америки. Причем «паркетник» стал первой моделью концерна General Motors, экспортируемым из Китая в США. А теперь к дебюту почти готово второе поколение Envision.


На днях в Buick поделились первыми снимками нового Envision, на которых запечатлен экстерьер новинки. По сравнению с предшественником внешность нового кроссовера с плавными линиями кузова, шестиугольником радиаторной решетки и заостренными фарами преобразилась в лучшую сторону. О том, насколько изменились габариты машины, пока не сообщается — известно лишь, что новый Envision станет ниже и шире нынешнего кроссовера, а длина, похоже, останется при прежних 4,67 м.


Новый Envision станет первой моделью Buick, которую оснастят новым мультимедийным комплексом с 10-дюймовым экраном и расширенным функционалом. В «базе» обещан широкий набор водительских ассистентов, включая системы автоматического торможения с функцией обнаружения пешеходов, удержания в полосе движения и автоматической парковки с камерой заднего вида.


Под капотом нового Envision для американского рынка расположится бензиновый двухлитровый турбодвигатель, отдача которого пока не разглашается. Пару ему составит 9-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный.

Все подробности о новом кроссовере Buick станут известны ближе к моменту рыночного дебюта — у дилеров в Америке новинка появится в начале следующего года, но в Китае продажи Envision второго поколения наверняка начнутся еще раньше.

 
 
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Появились первые изображения кроссовера Bucik Envision второго поколения, который появится в продаже в начале 2021 года.
 
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