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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков
Источник материала: СТВ
Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность введения ограничительных мер рассматривают и в Нью-Йорке. Для администрации городов это одна из возможностей защитить имущество от вандалов, которые громят и грабят магазины, кафе и другие объекты.
Массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, вспыхнули в стране неделю назад. Поводом для всеобщего недовольства стали действия полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе.
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Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр Вашингтона сообщила, что он продлится двое суток.
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