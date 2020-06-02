ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

02.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Вашингтона сообщила, что он продлится двое суток.

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Возможность введения ограничительных мер рассматривают и в Нью-Йорке. Для администрации городов это одна из возможностей защитить имущество от вандалов, которые громят и грабят магазины, кафе и другие объекты.

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, вспыхнули в стране неделю назад. Поводом для всеобщего недовольства стали действия полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр Вашингтона сообщила, что он продлится двое суток.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Конституция не под женщину». Мнение о том, что нам нужно научиться защищать себя, ведь помощи ждать неоткуда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика