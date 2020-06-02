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В Минске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

02.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Ford двигался по улице Свердлова в сторону улицы Бобруйской. Рядом с домом № 15 по улице Свердлова автомобиль сбил 45-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте.

Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Предварительно, у пациента перелом голени. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося. 

На прошлой неделе в Молодечно в ДТП пострадала несовершеннолетняя.

Машина сбила девочку на пешеходном переходе – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель...
 
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