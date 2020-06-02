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В Минске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте.
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Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Предварительно, у пациента перелом голени. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Молодечно в ДТП пострадала несовершеннолетняя.
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Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель...
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