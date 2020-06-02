В Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста прошел круглый стол по реализации мини-инициативы «Рука к руке и в дружбе – сила!» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Мероприятие было приурочено к проведению месячника Красного Креста. На нем присутствовали председатель Смолевичской РО БОКК Галина Графутко, руководитель инициативной группы Ирина Астапкина, участники инициативной группы Мария Тумеля, директор ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи» Ольга Каргина и волонтеры отряда «Доброе сердце».

Во время круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся деятельности организации в условиях распространения COVID-19: информирование населения о деятельности БОКК, включая деятельность по предотвращению распространения COVID-19; оказание психосоциальной поддержки гражданам; профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения; оказание помощи в доставке рецептов, продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в рамках предотвращения распространения инфекции; оказание поддержки сотрудникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения во время вспышки COVID-19.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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