Если человек с приходом каждой весны начинает чихать и плакать, «хлюпать» носом, можно говорить о поллинозе. Так называется аллергия на пыльцу растений.

Еще до того, как распустятся листья, деревья начинают цвести, точнее, «пылить» — пускать по ветру невидимую пыльцу. Установлено, что «чихают» на весеннюю листву в шесть раз чаще потомственные горожане. В городах воздух загрязнен промышленными выбросами и выхлопными газами. Под их воздействием на поверхности зерен пыльцы и образуются новые аллергены.

Проявления поллиноза и аллергический конъюнктивит, сочетающийся с аллергическим насморком: больной дышит ртом, морщит нос, трет его ладонью, отчего появляется поперечная морщинка.

Симптомы ярче проявляются в утренние часы в период максимальной концентрации пыльцы в воздухе. Нередко к ним добавляется затруднение дыхания, хрипы в грудной клетке, кашель, кожные высыпания. Самым тяжелым проявлением поллиноза является бронхиальная астма. Признаки пыльцевой астмы типичны для астмы вообще: приступы удушья, свистящее дыхание, хрипы, слышные даже на расстоянии, сухой кашель.

Первые неприятности с самочувствием начинаются, когда распускаются сережки – «пушистики» на ольхе, вербе, иве. Самый сильный весенний раздражитель слизистой носа и глаз – береза. Летом – тополиный пух, который липнет к лицу, забивается в нос, глаза и рот, усиливает воспалительные процессы слизистых оболочек. В июне-июле в воздухе в основном пыльца злаковых трав. По сути дела, растения «пылят» повсеместно с весны до глубокой осени, но аллергия – явление сезонное.

При поллинозе возможны так называемые перекрестные реакции. Например, при аллергии на пыльцу березы человек может так же реагировать на цветение лещины, ольхи, яблони, ему надо с осторожностью есть фрукты и овощи. При аллергии на цветение полыни возможна реакция на георгины, одуванчик, подсолнечник; из еды – на цитрусовые, подсолнечное семя, цикорий, мед; из лекарственных трав – на ромашку, календулу и др. В случае выявления аллергии к злакам исключите каши, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, в состав которых входит мука.

Комнатные растения, садовые и полевые цветы могут вызывать обострение болезни. В период цветения резко повышается перекрестная чувствительность к аллергенным воздействиям на домашнюю пыль, шерсть животных, медикаменты. Мед нельзя ни при каких видах поллиноза! Обязательно выясните, с какими продуктами «пересекается» ваш тип поллиноза, и начните соблюдать диету!

Эту болезнь нельзя вылечить, можно лишь облегчить ее течение. Во время цветения максимально сократите пребывание на улице, пользуйтесь головными уборами, носите очки, которые защищают глаза от попадания пыльцы. После прогулки промывайте глаза и нос.

Концентрация пыльцы в воздухе увеличивается при повышении температуры воздуха, атмосферного давления, усилении ветра. Она снижается во время и сразу после дождя, при высокой влажности, в безветренную погоду. В сухую и теплую погоду растения пылят интенсивнее, и симптомы аллергии усиливаются. Следует знать, что в ранние утренние часы интенсивность пыления растений максимальная, к вечеру она снижается и ночью минимальна.

В период цветения откажитесь от прогулок за городом, не выходите на улицу в жаркую ветреную погоду. Для защиты от пыльцы закройте оконные проемы сетками (регулярно их смачивайте и мойте). Не забывайте очищать и увлажнять воздух в квартире. На это время откажитесь от профилактических прививок и плановых операций. Избегайте психоэмоциональных и физических нагрузок. Регулярно консультируйтесь с врачом. Сезонная профилактика – лучший способ предупредить проявления болезни.

Н.СОЛОДКАЯ, инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».